Изгибы по сторонам и камера 50 Мп с оптической стабилизацией

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

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3070 Gigabyte за 50 тр с началом

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Китайский рынок смартфонов пополнился очередной моделью, которой стал аппарат Vivo Y78+ 5G. Этот смартфон первым в своей серии обзавёлся экраном с изогнутыми сторонами. Это панель OLED с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1080 x 2400, частотой 120 Гц, 100% покрытия цветового диапазона DCI-P3, 105% NTSC, контрастом 8000000:1 и яркостью до 1000 нит. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп.

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Сзади находятся основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, камера макро 2 Мп и двойная светодиодная вспышка. Аппарат работает на Android 13 с программным интерфейсом OriginOS OS 3.

За скорость работы отвечают процессор Snapdragon 695 и до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x при объёме хранилища UFS 2.2 до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора равна 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт.

Среди других характеристик можно назвать поддержку двух SIM-карт, стандартов связи 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и порт 3,5 мм. Размер устройства 162,24 х 74,79 х 7,89 мм, вес 177 г.

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Конфигурации 8/128 ГБ стоит 1599 юаней, 8/256 ГБ 1799 юаней и 12/256 ГБ 1999 юаней. Доступны чёрный, золотой и синий цветовые варианты. В Китае аппарат поступит на прилавки 26 апреля, про международные продажи ничего не сообщается, пишет Gizmochina.