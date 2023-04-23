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Анонсирован смартфон Vivo Y78+ 5G с экраном OLED 120 Гц
Изгибы по сторонам и камера 50 Мп с оптической стабилизацией
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Китайский рынок смартфонов пополнился очередной моделью, которой стал аппарат Vivo Y78+ 5G. Этот смартфон первым в своей серии обзавёлся экраном с изогнутыми сторонами. Это панель OLED с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1080 x 2400, частотой 120 Гц, 100% покрытия цветового диапазона DCI-P3, 105% NTSC, контрастом 8000000:1 и яркостью до 1000 нит. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп.

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Сзади находятся основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, камера макро 2 Мп и двойная светодиодная вспышка. Аппарат работает на Android 13 с программным интерфейсом OriginOS OS 3.

За скорость работы отвечают процессор Snapdragon 695 и до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x при объёме хранилища UFS 2.2 до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора равна 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт.

Среди других характеристик можно назвать поддержку двух SIM-карт, стандартов связи 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и порт 3,5 мм. Размер устройства 162,24 х 74,79 х 7,89 мм, вес 177 г.

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Конфигурации 8/128 ГБ стоит 1599 юаней, 8/256 ГБ 1799 юаней и 12/256 ГБ 1999 юаней. Доступны чёрный, золотой и синий цветовые варианты. В Китае аппарат поступит на прилавки 26 апреля, про международные продажи ничего не сообщается, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #vivo
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Сейчас обсуждают

Максим Садаев
16:35
Зато подойдёт "косить пехоту", дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами до 8 км. До подхода танков может много дел натворить. Плюс хорошая маневренность.
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goro
16:34
Спасибо конечно, но увы, как выше уже писал - отбирать твой хлеб желания никак не имею. Главное не порвись там :)
Сын Дмитрия Пескова рассказал о своей службе в ЧВК "Вагнер"
E. S.
16:33
Фейк это наличие мозгов у кое-кого... https://toronto.citynews.ca/2023/04/18/toronto-pearson-airport-russian-antonov-124-volga-dnepr/
Канада намерена передать арестованный транспортный самолет Ан-124 Киеву
Johan_888
16:32
Хуанг любит своих хомячков, в основном "сзади"...
По чистой производительности GeForce RTX 3070 отстает от GeForce RTX 4070 всего на 15%
Егор Солдаткин
16:32
Нормальное?)))
Энтузиаст протестировал Pentium с RTX 4070 в Cyberpunk 2077 RT Overdrive, RDR 2 и других играх
Просто Хомяк
16:32
Это тебе удачи в польских сортирах и на полях с клубникой.
Сын Дмитрия Пескова рассказал о своей службе в ЧВК "Вагнер"
Максим
16:31
просто в маркетинговом отделе компании поселились небинарные персонажи, поэтому у них всё пошло через жопу.
Реклама пива Bud с участием трансгендера привела к убыткам в 410 млрд рублей ($5 млрд)
goro
16:27
>Демагогией решил заняться Увы, отбирать твой хлеб желания никак не имел , всего хорошего и ярких побед на фронтах Дубая и Куршавеля :) https://www.youtube.com/watch?v=uKaLkgdURNI
Сын Дмитрия Пескова рассказал о своей службе в ЧВК "Вагнер"
Китя.
16:23
Да в курсе.
Железные итоги апреля: лучшая игровая сборка для геймеров на GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X
Просто Хомяк
16:23
Демагогией решил заняться, ципсота? Ты бы лучше о своей вакцинации побеспокоился. Когда в последний раз укол от бешенства себе делал? Из Польши небось постики свои строчишь. Думаешь, до тебя могилизат...
Сын Дмитрия Пескова рассказал о своей службе в ЧВК "Вагнер"
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