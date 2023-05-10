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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск раскритиковал WhatsApp и пообещал ввести голосовые вызовы в Twitter
А также обмен зашифрованными личными сообщениями.
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Деятельность Илона Маска (Elon Musk) в качестве владельца и главы компании Twitter, которая с его лёгкой руки поменяла имя в правоустанавливающих документах, и не думает замедляться и ослабевать. Как поясняет Reuters, на этой неделе миллиардер пообещал пользователям Twitter реализовать поддержку обмена зашифрованными личными сообщениями, а также обеспечить им возможность пользоваться голосовыми и видеовызовами без необходимости раскрывать номер телефона.

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Источник изображения: Reuters

Собственно обмен зашифрованными сообщениями будет доступен пользователям Twitter с этой недели, а когда компания реализует голосовые и видеозвонки, не уточняется. Примечательно, что все нововведения социальной сети приходится реализовывать силами значительно сокращённого штата и на ослабленной после мер по экономии затрат технической инфраструктуре.

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Миллиардер недавно также выступил с критикой мессенджера WhatsApp, назвав его незаслуживающим доверия. По словам Илона Маска, часть разработчиков конкурирующего приложения в своё время сменила место работы для создания приложения Signal.

#илон маск #twitter #whatsapp #социальные сети
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