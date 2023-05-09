Это будет первое за несколько лет реальное улучшение

Как и смартфоны, смарт-часы Apple Watch в каждом новом поколении получают новый процессор. Однако, в последние годы эти процессоры не были по-настоящему новыми, а только переименованными прежними версиями. Apple Watch 8 работает на процессоре S8, который мало отличается от S7 и S6 прежних поколений.

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Даже самая дорогая модель Apple Watch Ultra оснащена устаревшим процессором, поэтому обновление давно назрело. Оно может случится в часах Apple Watch 9. Об этом пишет известный журналист Марк Гурман.

Процессор A15 Bionic используется в смартфонах предыдущего поколения iPhone 13. Также он входит в модели текущего поколения iPhone 14 (не Pro). Это второй в иерархии Apple мобильный процессор из представленных на данный момент.

Apple Watch 9 могут быть представлены в сентябре, когда выйдут айфоны на следующем поколении процессоров. Однако, даже тогда производительности A15 должно надолго охватить смарт-часам. Конечно, это будет облегчённая версия процессора, поскольку полноценная расходовала бы слишком много энергии. В любом случае, скорость работы должна заметно вырасти по сравнению с Apple Watch 8 и Apple Watch Ultra.

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Что касается других характеристик, изменений ожидается мало. Зато операционная система watchOS 10 может получить самые значительные за последние годы обновления, пишет Techradar.