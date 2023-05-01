Часы — это всё-таки не смартфон.

Издание Bloomberg не стало изменять традиции к вечеру воскресенья публиковать очередной прогноз по деятельности компании Apple в изложении штатного автора Марка Гурмана (Mark Gurman). На этот раз он сосредоточил своё внимание на особенностях операционной системы Apple watchOS 10, которая должна дебютировать в июне на мероприятии WWDC для разработчиков.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В отличие от предыдущих версий платформы, которые в том или ином виде пытались адаптировать интерфейс iOS к особенностям умных часов Apple Watch, новая предложит строить взаимодействие с пользователем через виджеты, которые будут буквально пролистываться на дисплее часов. Соответственно, нажатие на колёсико на боковой части корпуса часов тоже будет вызывать виджеты. Не исключено, что эти изменения в работе интерфейса watchOS не будут неотвратимыми, и желающие смогут сохранить прежний подход к взаимодействию с часами.