Издание Bloomberg не стало изменять традиции к вечеру воскресенья публиковать очередной прогноз по деятельности компании Apple в изложении штатного автора Марка Гурмана (Mark Gurman). На этот раз он сосредоточил своё внимание на особенностях операционной системы Apple watchOS 10, которая должна дебютировать в июне на мероприятии WWDC для разработчиков.
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В отличие от предыдущих версий платформы, которые в том или ином виде пытались адаптировать интерфейс iOS к особенностям умных часов Apple Watch, новая предложит строить взаимодействие с пользователем через виджеты, которые будут буквально пролистываться на дисплее часов. Соответственно, нажатие на колёсико на боковой части корпуса часов тоже будет вызывать виджеты. Не исключено, что эти изменения в работе интерфейса watchOS не будут неотвратимыми, и желающие смогут сохранить прежний подход к взаимодействию с часами.