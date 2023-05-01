Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Apple watchOS 10 сделает виджеты основным элементом интерфейса
Часы — это всё-таки не смартфон.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Издание Bloomberg не стало изменять традиции к вечеру воскресенья публиковать очередной прогноз по деятельности компании Apple в изложении штатного автора Марка Гурмана (Mark Gurman). На этот раз он сосредоточил своё внимание на особенностях операционной системы Apple watchOS 10, которая должна дебютировать в июне на мероприятии WWDC для разработчиков.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В отличие от предыдущих версий платформы, которые в том или ином виде пытались адаптировать интерфейс iOS к особенностям умных часов Apple Watch, новая предложит строить взаимодействие с пользователем через виджеты, которые будут буквально пролистываться на дисплее часов. Соответственно, нажатие на колёсико на боковой части корпуса часов тоже будет вызывать виджеты. Не исключено, что эти изменения в работе интерфейса watchOS не будут неотвратимыми, и желающие смогут сохранить прежний подход к взаимодействию с часами.

#apple #умные часы #apple watch #watchos #виджеты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Второе поколение 3-нм техпроцесса TSMC увеличит плотность размещения транзисторов на чипе
Мобильное приложение картографического сервиса 2ГИС вернулось в App Store
Минцифры хочет обязать Apple разрешить установку приложений не только из App Store
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Украинская винтовка Зброяр Z-10 - как полицейское или скорее гражданское оружие оказалось у ВСУ
13
Обходим западные санкции: используем VPN на Xbox и PlayStation
20
9 уникальных open-source стратегий, в которые можно бесплатно поиграть на ПК с Windows и Linux
8
Прокачанная игровая сборка ПК для ленивого буржуа на Core i9-13900K + GeForce RTX 4090 за 500 000р
35
Сколько стоит ПК для требовательных игр 2023 – экономим 350 000р по сравнению с максимальной сборкой
9
Life By You - настоящий конкурент The Sims 5 от создателя Sims c открытым миром
4
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
8
Поговорим о Роберте Родригесе
3
Обзор аркадного стика Nygacn NJP-308, а также немного размышлений о файтингах
11
Итоги гоночного уик-энда 29-30 апреля
+

Сейчас обсуждают

Dimkovski
14:19
8700K@4.9 раскрывает всё! Полёт отличный!
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
Марина Андриянова
14:18
А это для того, чтоб побольше людей зашло посмотреть, причем же здесь Павлодар. Я когда заголовок прочитала, первая мысль была, что Казахстан у себя какие-то украинские резервы разместил. Но потом под...
В Павлодаре в результате "гибридной атаки" дронов-камикадзе и ракет ВКС РФ были поражены резервы ВСУ
FelsheR-BAN100810
14:14
и тем-же покупателям впаривать)
GeForce RTX 4060 Ti для удешевления может использовать печатную плату RTX 3060 Ti
хахахер
14:13
пипец сколько теста тут.Отрежут украину от чёрного моря и всё,она станет не интересна западу такая,а значит финансирования ей не будет больше и она сама загнётся после.Наступит мир,а это крах американ...
Пресса США: провал наступления ВСУ приведёт к падению фронта и захвата юга Украины армией РФ
Марина Андриянова
14:12
А в заголовке написано "в Павлодаре". Казахстан то тут причем?
В Павлодаре в результате "гибридной атаки" дронов-камикадзе и ракет ВКС РФ были поражены резервы ВСУ
FelsheR-BAN100810
14:10
Пусть чистят, меньше Москалевых с Пугачевыми = хорошечнее!)
В Ленинградской области диверсанты подорвали опору линии электропередач
h2o
14:07
от заката до зари 333
Российские заводы Bosch в Саратовской области были куплены российской компанией
Артем Снеговик
14:06
Румыны, чехи, болгары ... Все они мечтают убивать русских. Они уже это делали
Румыния чьи танковые войска самые слабые в Европе, запустила программу модернизации танков Т-55
Дмитрий Сметанин
14:06
Где система охлаждения процесссора? Материнку Standart-ATX. Оперативки 32гб 6000mhz, БП на 850W, желательно модульный с длинными и гнущимися кабелями. SSD Samsung 970evo plus 2 TB всего на 1500-2000 ...
Сколько стоит ПК для требовательных игр 2023 – экономим 350 000р по сравнению с максимальной сборкой
FelsheR-BAN100810
14:05
Не было до середины 80х, даже о существовании никто не знал. Зато как газеты читали!)) В Москве в гостинице (батя к командировку брал пару раз) видел, но в силу малолетства не раскусил всей прелести!)...
В Госдуме хотят вернуть обязательное "распределение" на 3 года в ВУЗах для выпускников-"бюджетников"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем