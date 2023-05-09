Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Хакеры опубликовали приватные ключи MSI
Теперь злоумышленники смогут подписывать вредоносные программы
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

Обладателям материнских плат, ноутбуков, видеокарт и других устройств компании MSI следует с осторожностью скачивать обновления программного обеспечения, которое может оказаться вредоносным. Хакеры украли и опубликовали приватные ключи MSI, в результате чего появляется возможность подписывать вредоносные программы и выдавать их за достоверные.

реклама

Специалисты по информационной безопасности сообщили о попадании приватных ключей от продуктов MSI и Intel Boot Guard в свободный доступ. Intel Boot Guard отвечает за проверку безопасности при включении компьютера. Утечка ключей может дать возможность обойти этот механизм защиты.

Ключи относятся к десяткам продуктов нескольких компаний, в число которых вошли Intel, Lenovo, Supermicro. Сейчас ведётся поиск вредоносных прошивок. Пользователям рекомендуется устанавливать обновления только с официальных сайтов производителей, а не из электронных писем и прочих сообщений от якобы компаний вроде MSI. В поисковых системах также следует действовать с осторожностью, поскольку злоумышленники могут создавать ложные сайты и продвигать их наверх рейтинга. Подписанные ключами вредоносные приложения смогут обходить антивирусы и другие механизмы.

MSI стала жертвой крупной кибератаки в апреле. Источником атаки могла быть группа Money Message. Её представители говорят о получении 1,5 ТБ данных в системах MSI, среди них ключи, исходный код и переписка. MSI отказалась платить выкуп в размере $4 млн и украденная информация была опубликована.

рекомендации
RX 7900XT подешевела на порядок
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Также недавно пострадала компания Western Digital, у которой были украдены пользовательские данные, сообщает Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#msi #безопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Материнская плата MSI B650M APE WIFI с разъёмами на обратной стороне появилась в продаже в Китае
Как полностью удалить историю поиска и браузера, которой Google делится со своими приложениями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое вооружение и назначило куратором генерала Суровикина
35
США подтверждают сбитие гиперзвуковой ракеты «Кинжал» украинским ПВО
103
Ещё один ЗРК Stormer HVM не смог защитить себя от угрозы с воздуха, будучи машиной ПВО
20
Аналитики Travel Safety Index создали антирейтинг худших мест для туристических путешествий в 2023г
5
Пригожин: Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать, вживую пока не видели
3
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
+
Кадыров обсудит ситуацию в зоне БД с командованием ЧВК "Вагнер" лицом к лицу
4
В ВСУ появился первый ЗРК Avenger, поражённый барражирующим боеприпасом "Ланцет" [Видео]
5
США хотели получить от Турции её комплекс С-400 для изучения
4
Моддеру удалось записать Windows 11 в память мобильной видеокарты GeForce RTX 3050
1
Над Рейхстагом вывесили красное знамя Знамя Победы
10
Отец-основатель ИИ больше обеспокоен его влиянием на человечество, чем изменением климата
+
В зоне СВО был замечен танк Т-72Б3 с нестандартной защитой типа "скворечник", дооснащённый Контакт-1
+
Россия нарастила производство композитов, требуемых для увеличения выпуска истребителей Су-57
1
Отступления не будет: Пригожин сообщил о скором поступлении боеприпасов и вооружения
2
Спикер ВВС Украины: мы будем иметь одну из лучших систем ПВО в мире
8
Суд Берлина разрешил демонстрацию флага и символики России 8 и 9 мая
+
iPhone уцелел при падении с высоты более 4 км
2
Пригожин: ЧВК «Вагнер» остаются в Бахмуте, Минобороны пошли на уступки
7
Пользователи недовольны новыми правилами для никнеймов в Discord
2

Популярные статьи

Почти идеальная сборка игрового ПК за 70 000р для любых игр в 2К на максимальных настройка графики
15
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - дрель с дисплеем и кухонный робот Сяоми.
2
Впечатления от замены SSD под Windows с 120 на 256 ГБ в игровом компьютере - стоило ли переплачивать
28
Итоги гоночного уик-энда 6-7 мая
+
Как играется в Rocket League в 2023 году
3
Краткий обзор самого дешёвого 60W паяльника из местного магазина
2

Сейчас обсуждают

Андрей Рукавишников
11:26
Всё давай не умничай, мне сейчас некогда, я сейчас поеду на парад победы, через 20 минут, там отдам дань уважения предкам, сегодня великий праздник, пойду одену свою курточку на выход, и пойду в город...
5 видеокарт для мониторов 1080р – стоит ли экономить на системе охлаждения и отказываться от NVIDIA
Хомяк Шешунчик
11:24
слышь ты, коленка бизона, морда щитомордника у тебя синий трактор в полном угаре-разгаре?
5 видеокарт для мониторов 1080р – стоит ли экономить на системе охлаждения и отказываться от NVIDIA
Андрей Рукавишников
11:23
А тут какое-то чудо решил своим хламом похвастаться который купил 5 лет назад, так вот я ему объясняю по пальцам то что Сейчас самое дешёвая Матрица на тн за 8.000 руб, будет круче его монитор. Это о...
5 видеокарт для мониторов 1080р – стоит ли экономить на системе охлаждения и отказываться от NVIDIA
Андрей Филинский
11:23
Мне кажется, это стёб )
Людям пока не нравится реклама, сгенерированная искусственным интеллектом
Хомяк Шешунчик
11:22
голимый брат, что ты такое несёшь ?
5 видеокарт для мониторов 1080р – стоит ли экономить на системе охлаждения и отказываться от NVIDIA
Андрей Рукавишников
11:21
Нету никаких шлейфов, и нету никаких засветов, в отличие от твоего монитора. У тебя монитор полный шлак, это я тебе говорю как специалист, у тебя древний ипс . сейчас самая дешёвая тн будет лучше твое...
5 видеокарт для мониторов 1080р – стоит ли экономить на системе охлаждения и отказываться от NVIDIA
Иванов Дмитрий
11:19
Тебе рассказать как звёзды ставят в DNS е ? Почитай обзоры . Любитель 1мс - тебе только TN ну или VA со шлейфом .
5 видеокарт для мониторов 1080р – стоит ли экономить на системе охлаждения и отказываться от NVIDIA
Winssy
11:17
Людям вообще не нравится реклама, никакая.
Людям пока не нравится реклама, сгенерированная искусственным интеллектом
Андрей Рукавишников
11:16
Ууу 4мс... Мне жаль "счастливых" обладателей этого монитора, что уже и по отзывам видно четыре звезды.
5 видеокарт для мониторов 1080р – стоит ли экономить на системе охлаждения и отказываться от NVIDIA
Григорий Панфилов
11:16
Новые ники это дичь, многим пользователям придется отказаться от своих ников ведь их назло займут
Пользователи недовольны новыми правилами для никнеймов в Discord
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем