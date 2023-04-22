Как видно из фотографий смартфон получит груглый блок задних камер, который становится всё более популярным среди производителей

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За последние два поколения смартфоны Realme среднего класса приобрели значительную популярность благодаря превосходному сочетанию производительности, возможности фотокамер и стильному дизайну. Поэтому предстоящие телефоны серии Realme 11 вызывают значительный интерес, поскольку ходят слухи о значительном обновлении камер и использовании новых процессоров серии Dimensity 7. Теперь в сети появились реальные изображения Realme 11 Pro+.

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Сообщается, что источником изображений является китайская платформа микроблогов Weibo. Судя по изображениям, устройство выйдет в бело-золотой цветовой гамме. Модуль камеры на задней панели телефона также был переработан и имеет поразительное сходство с модулем камеры Huawei Mate 40 Pro. Кроме того на изображениях видно, что смартфон получит изогнутые края, в отличие от популярного в настоящее время дизайна с плоскими краями в моделях среднего класса.

Согласно более ранним сообщениям, грядущий Realme 11 Pro+ получит большой 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, высокой частотой обновления до 120 Гц и ШИМ затемнением с частотой 2160 Гц. Основой смартфона должна стать однокристальная система на чипе Dimensity 7-й серии, которая может работать в паре с оперативной памятью объемом 16 ГБ и получить встроенный накопитель емкостью 1 ТБ.

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Новинка, скорее всего, будет иметь аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Кроме Realme 11 Pro+ ожидается также выход более простых моделей серии, включая Realme 11 Pro и Realme 11.