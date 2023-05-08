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Финальная версия Darkest Dungeon II появится в Steam в понедельник
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После почти двух лет пребывания в раннем доступе и спустя пять с лишним лет после анонса, игра Darkest Dungeon II готова к релизу. Разработчики из Red Hook Studios сообщили, что версия 1.0 сиквела игры 2016 года появится в магазинах Epic Games и Steam 8 мая. Обладатели первой игры Darkest Dungeon в течение ограниченного времени смогут приобрести продолжение в магазине Steam по сниженной цене.

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Даже если геймеры знакомы с версией игры из раннего доступа, финальный вариант сможет предложить кое-что новое. Появится дополнительный игровой персонаж и два последних акта сюжетной части игры. После релиза Red Hook собирается обеспечивать поддержку в течение длительного времени. Регулярно будут выпускаться улучшения, новые противники и скины для героев, изменения в балансе и моды, пишет Engadget.

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