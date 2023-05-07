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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Valve обновила систему поиска в Steam — теперь можно искать игры по меткам и не только
Также система научилась обходить опечатки.
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Компания Valve сообщила о выпуске большого обновления для магазина игр Steam, которое затронуло систему поиска. Теперь пользователям будет проще изучать каталог игр и находить там именно то, что они искали.

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В официальном сообщении на сайте Steam команда поддержки призналась, что всё больше пользователей вводят в строку поиска названия разделов магазина, теги и разработчиков, поэтому было принято решение включить их в результаты.

По ключевым параметрам все изменения в Steam сейчас выглядят следующим образом:

  • Поиск по меткам и категориям. Теперь автоматических предложениях, которые пользователь видит при наборе текста в поисковом поле, будут отображаться метки, разработчики, издатели и серии игр. Можно искать искать как по категориям (например, «Бесплатно»), так и по меткам (например, «Выживание» или «Зомби»).
  • Поиск по разработчикам, издателям и сериям игр — теперь всё это тоже есть в результатах быстрого поиска.
  • Понимание опечаток в поисковых запросах — система научилась понимать пользователя, который ищет какую-нибудь игру, но допустил обидную ошибку при наборе.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
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Valve также дала понять, что все представленные улучшения доступны и в мобильном приложении Steam, и на сайте при просмотре с мобильных устройств.

#steam #valve
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