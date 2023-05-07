Также система научилась обходить опечатки.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Компания Valve сообщила о выпуске большого обновления для магазина игр Steam, которое затронуло систему поиска. Теперь пользователям будет проще изучать каталог игр и находить там именно то, что они искали.

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В официальном сообщении на сайте Steam команда поддержки призналась, что всё больше пользователей вводят в строку поиска названия разделов магазина, теги и разработчиков, поэтому было принято решение включить их в результаты.

По ключевым параметрам все изменения в Steam сейчас выглядят следующим образом:

Поиск по меткам и категориям. Теперь автоматических предложениях, которые пользователь видит при наборе текста в поисковом поле, будут отображаться метки, разработчики, издатели и серии игр. Можно искать искать как по категориям (например, «Бесплатно»), так и по меткам (например, «Выживание» или «Зомби»).

Поиск по разработчикам, издателям и сериям игр — теперь всё это тоже есть в результатах быстрого поиска.

Понимание опечаток в поисковых запросах — система научилась понимать пользователя, который ищет какую-нибудь игру, но допустил обидную ошибку при наборе.

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Valve также дала понять, что все представленные улучшения доступны и в мобильном приложении Steam, и на сайте при просмотре с мобильных устройств.