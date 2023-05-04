До его появления остаётся минимум полтора года

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Компания Qualcomm ещё не успела представить мобильные процессоры Snapdragon 8 Gen 3, а уже ведутся разговоры о чипах следующего поколения, до появления которых ещё минимум полтора года. Они могут производиться на техпроцессе следующего поколения TSMC N3E. Это не единственное изменение, поскольку также состоится переход на более быструю и эффективную DRAM.

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Должна появиться поддержка оперативной памяти LPDDR6, которую в первых рядах начнёт выпускать компания Samsung. В чипах нынешнего поколения есть поддержка LPDDR5X, которая будет и в Snapdragon 8 Gen 3.

Snapdragon 8 Gen 4 может стать первым процессором этого производителя на собственных ядрах Qualcomm Oryon, полученным благодаря покупке компании Nuvia. Точные характеристики пока остаются неизвестными.

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Между памятью Samsung LPDDR5 и LPDDR5X разница в пропускной способности была 1,3х, разница в энергопотреблении 20%. LPDDR6 должна дать прирост как минимум не хуже. Считается, что процессор будущего года принесёт многоядерную производительность, не уступающую чипу Apple M2, пишет wccftech.