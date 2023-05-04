Выручка выросла только на автомобильном направлении.

Как отмечает CNBC, для корпорации Qualcomm в минувшем квартале роковым числом стало «минус семнадцать». Именно на такое количество процентов сократилась совокупная выручка Qualcomm по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до $9,28 млрд. Это даже оказалось чуть лучше ожиданий аналитиков, но акции компании всё равно просели в цене на несколько процентов после закрытия торгов из-за прогноза на текущий квартал, который не оправдал ожиданий инвесторов. Так, вместо $9,14 млрд компания рассчитывает в этом квартале выручить не более $8,5 млрд.

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Источник изображения: Reuters

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В сегменте чипов для смартфонов и автомобильной электроники выручка Qualcomm в минувшем квартале сократилась на те же 17%, но уже до $7,94 млрд. На направлении чипов для смартфонов она тоже сократилась на 17% до $6,11 млрд. По всей видимости, выручку компании подрывает и некий клиент, закупающий только модемные компоненты, в котором угадывается Apple. Лицензирование технологий принесло Qualcomm в минувшем квартале на 18% меньше выручки, чем годом ранее — только $1,29 млрд. Автомобильное направление хоть и показало рост выручки на 20%, в абсолютном выражении всё ограничилось суммой не более $447 млн. Признаков восстановления спроса на смартфоны руководство Qualcomm пока не видит, включая и китайский рынок.