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Google подтверждает выпуск Pixel 7a 11 мая по цене от 500 долларов
Многочисленные рекламные материалы уже попали в сеть благодаря инсайдеру Роланду Квандту
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 Google наконец-то подтвердил запуск смартфона Pixel 7a, хотя пока только на своем индийском канале в Twitter*. Как ожидается, Google выпустит Pixel 7a на следующей неделе. Хотя на изображении указана дата выпуска 11 мая, это может относиться только к Индии. Ожидается, что Pixel 7a станет основной частью мероприятия Google I/O 2023, который запланирован на 10 мая. Pixel Fold и Pixel Tablet также должны быть участниками мероприятия.

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 Между тем Роланд Квандт опубликовал многочисленные рекламные материалы Pixel 7a. Как показано на изображениях ниже, Google включит в комплект только инструмент для извлечения SIM-карты, адаптер быстрого переключения и кабель USB Type-C на Type-C, а также различную документацию. Судя по всему Google предложит Pixel 7a вместо своего предшественника, как предполагали более ранние утечки. Pixel 7a улучшит Pixel 6a практически по всем показателям, включая более быстрый дисплей, новый чипсет, камеры, поддержку беспроводной зарядки и многое другое.

 Например, Pixel 7a будет предоставлять набор функций камеры Google, включая Night Sight, Magic Eraser и Photo Unblur. В конечном счете мало что будет отличать Pixel 7a от Pixel 7, хотя остается неясным, будет ли новинка иметь варианты системы хранения на 128 ГБ и 256 ГБ. Pixel 7a должен быть доступен в трех стартовых цветах, а также в эксклюзивном коралловом оттенке Google Store по цене от 499 долларов.

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*Twitter запрещен на территории России.

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