Прежде они предлагались только на бета-версиях систем

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В прошлом летом Apple представила iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura. Вместе с ними была представлена опция под названием быстрый ответ безопасности (Rapid Security Response). Она должна принести более оперативное исправление уязвимостей, особенно связанных с WebKit и браузером Safari.

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Прошёл почти год и первое такое обновление появилось. Оно предлагается для iOS и iPadOS 16.4.1 и macOS 13.3.1.

Неизвестно, собирается ли Apple публиковать перечень исправлений, но пока этого не произошло. Ранее компания выпускала несколько обновлений для бета-версий iOS и macOS, но впервые они предлагаются для финальных вариантов системы.

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Несмотря на относительно небольшое обновление, после установки на смартфонах и компьютерах потребовалась перезагрузка. На iPhone обновление весит 85,7 МБ, хотя на разных устройствах объём может отличаться, пишет Arstechnica.