Ориентировочная стоимость устройства будет составлять около 1799 долларов.

реклама

Инсайдеры OnLeaks и Smartprix опубликовали рендеры будущего складного флагмана от корейской компании - Samsung Galaxy Z Fold 5. На загруженных изображениях можно в деталях рассмотреть черную версию смартфона.

Если говорить в общем, то особо заметной разницы в дизайне по сравнению с прошлогодней моделью ждать не придется. Однако некоторые отличия все же есть, которые, по правде, говоря весьма незначительные. В первую очередь изменится размер новинки, которые в разложенном виде следующие: 154,9×129,9×6,3 мм, а в сложенном - 154,9×67,1×13,5 мм. Получается, что данный смартфон в сложенном состоянии окажется более тонким чем Z Fold 4. Толщина предшественника составляла 15,8 мм, в то время как новинка может похвастаться "похудевшим" корпусов равным 13,4 мм.

Также слегка изменилась вспышка, которая теперь располагается за пределами блока камер, благодаря чему этот блок стал компактнее. Дисплеи не претерпели практически никаких изменений. Внешний дисплей как был с диагональю 6,2-дюйма так и остался, то же самое можно сказать и о внутреннем 7,6-дюймовым дисплее. Тем не менее изменения, вероятно, коснуться рамок экранов, которые могут оказаться несколько тоньше, чем у прошлогоднего смартфона.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как и полагается флагману, Samsung Galaxy Z Fold 5 вероятнее всего будет построен на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ориентировочная стоимость устройства будет составлять около 1799 долларов. Более подробной информации о смартфоне пока что нет.