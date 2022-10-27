HTC давно не является крупным игроком рынка смартфонов, но тайваньская компания периодически продолжает выпускать новые устройства. В июле это был Android-планшет HTC A101, представленный в Южной Африке.
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На этой неделе в России (странный выбор, по мнению иностранных новостных сайтов) был представлен бюджетный смартфон Wildfire E Plus. Неизвестно, поступил ли он в продажу в других странах.
Здесь же его стоимость составляет 7990 руб и он предлагается исключительно в чёрном цвете. Применяется 4-ядерный процессор MT6739, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилище, есть поддержка карт памяти microSD.
Размер экрана LCD составляет 6,5 дюйма при частоте 60 Гц. Разрешение основной камеры 13 Мп, камеры макро 5 Мп, передней камеры тоже 5 Мп. Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков пальцев. Ёмкость аккумулятора 5150 мАч, зарядка только 10 Вт. Установлена система Android 12 Go Edition, пишет Phonearena.