Аппарат стоимостью всего 8000 руб

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

HTC давно не является крупным игроком рынка смартфонов, но тайваньская компания периодически продолжает выпускать новые устройства. В июле это был Android-планшет HTC A101, представленный в Южной Африке.

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На этой неделе в России (странный выбор, по мнению иностранных новостных сайтов) был представлен бюджетный смартфон Wildfire E Plus. Неизвестно, поступил ли он в продажу в других странах.

Здесь же его стоимость составляет 7990 руб и он предлагается исключительно в чёрном цвете. Применяется 4-ядерный процессор MT6739, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилище, есть поддержка карт памяти microSD.

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Размер экрана LCD составляет 6,5 дюйма при частоте 60 Гц. Разрешение основной камеры 13 Мп, камеры макро 5 Мп, передней камеры тоже 5 Мп. Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков пальцев. Ёмкость аккумулятора 5150 мАч, зарядка только 10 Вт. Установлена система Android 12 Go Edition, пишет Phonearena.