Появились слайды, на которых можно увидеть одинаковые характеристики линеек процессоров Ryzen 7040HS и 7040H. В прошлом поколении модели H и HS отличались по своим TDP (6000HS с TDP по умолчанию 35 Вт, а 6000H 45 Вт). На сайте AMD про эти отличия ничего не говорится.
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Зато корпуса процессоров отличаются друг от друга. Упаковка FP8 поддерживает высокоскоростной протокол передачи видео и изображений для последовательного интерфейса камеры AMD MIPI CSI. Производители ноутбуков могут выбирать, какой вариант чипа использовать. В лёгких и портативных моделях может применяться меньший по размерам FP7. Эта платформа может оказаться дешевле, так как в чипах Ryzen 6000 Rembrandt применяется сокет такого же типа.
В обзоре Ryzen 7 7840H с графикой Radeon 780M RDNA3 сравнивается с Ryzen 7735H (Rembrandt) и процессорами Intel Raptor Lake 13700H и 13500H. По графике новый Ryzen лидирует, но прирост по сравнению с предыдущим поколением невелик. Графическая производительность превосходит GeForce MX550 и приближается к уровню GeForce GTX 1650 Max-Q, пишет Videocardz.