Android всё чаще попадает под прицел злоумышленников

Операционная система Android является самой популярной в мире среди устройств любого типа. Её открытая природа позволяет ей работать на чём угодно, но в плане безопасности и конфиденциальности это минус. К тому же фрагментация между разными версиями также не способствует укреплению защиты. Разработчики должны создавать приложения под все эти версии, что означает разный уровень безопасности.

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Чтобы улучшить ситуацию, Google предлагает Play Store и Google Play Protect. Эти механизмы призваны защитить пользователей, а заодно с их помощью можно собирать статистику. В частности, эта статистика касается так называемых плохих учётных записей. Проще говоря, это аккаунты злоумышленников.

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Разработать приложение может быть непросто, но не менее сложно продвигать его. В прошлом году из магазина Google были удалены 173000 плохих аккаунтов. Также компания предотвратила мошеннические транзакции на сумму $2 млрд. 1,43 млн приложений не были опубликованы по причине нарушения политик магазина. Google заблокировала появление в магазине полумиллиона приложений, способных получить доступ к конфиденциальным данным пользователей, сообщает Androidcentral.