Компания Brave расширяет свой сервис, состоящий из браузера, брандмауэра и VPN. Теперь они есть и в системах Windows, где представлена версия Brave 1.49.
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В первую очередь Brave ассоциируется с нацеленным на обеспечение конфиденциальности браузером. Недавно компания начала предлагать и сервис VPN, но лишь в системах Android и iOS. Теперь предложение действительно для компьютеров на Windows и macOS при цене $9,99 в месяц или $99,99 в год. В обоих случаях можно подключить одновременно до пяти устройств. Если у пользователей уже есть подписка на мобильном устройстве, теперь они смогут работать и на компьютерах.
Компания Google недавно тоже сообщила, что начнёт предлагать VPN для подписчиков Google One. Предложение Brave отличается. Во-первых, это не собственный сервис VPN компании, а совместный с Guardian. VPN на Google не позволяет менять регионы, что не даёт возможности обходить географические блокировки. VPN Brave имеет такую возможность, хотя пока неизвестно, насколько она гибкая и сколько местоположений будет предложено.
Подключение Google работает через операционную систему. Google называет это слепым интерфейсом, так как он не может идентифицировать клиента. Сервис VPN от Brave не собирает пользовательскую информацию, в том числе файлы куки, не ведёт журналов, но VPN ограничен только браузером.
При подключении к интернету браузер защищает пользовательскую информацию. Однако, в других приложениях нужно отключить функцию Windows Smart Multi-Homed Name Resolution для обеспечения конфиденциальности.
Brave заявляет, что даёт почти абсолютную конфиденциальность. Браузер предлагает блокировку рекламы, отслеживающих трекеров, брандмауэр отвечает за блокировку входящих атак, а VPN занимается защитой анонимности от провайдеров и прочих посторонних, пишет PCWorld.