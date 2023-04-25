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На долю iPhone в прошлом году пришлось 49% рынка восстановленных смартфонов
Стоимость бывших в употреблении смартфонов постепенно растёт
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Если какой-то смартфон вам очень нравится, но он слишком дорогой, выходом может стать покупка восстановленного экземпляра. Это бывший в употреблении аппарат, который почистили, поменяли повреждённые компоненты и поставили новый аккумулятор. Фирма Counterpoint Research подсчитала, что 49% восстановленных смартфонов в прошлом году пришлось на аппараты iPhone. Годом ранее это значение составляло 44%. Следом идёт Samsung с долей в 26% против 28% в 2021 году. Доля Vivo и Oppo равна 3%, как и Huawei, которая потеряла 1%.

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Общее количество проданных смартфонов в 2022 году увеличилось на 5%, хотя в Китае это значение уменьшилось на 17%. Лидирует Индия, почти каждый пятый восстановленный смартфон был продан там (19%). В целом Индия является вторым в мире рынком по количеству продаваемых смартфонов, после Китая.

Продажи восстановленных аппаратов iPhone за год увеличились на 16%, показав наибольший рост. Хотя это может уменьшать число покупателей новых аппаратов, Apple всё равно получает доходы за счёт продажи программного обеспечения, игр и т.д. Продажи восстановленных смартфонов у Samsung сократились, поскольку некоторая часть пользователей Android-устройств в прошлом году перешла на iPhone.

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Средняя стоимость бывших в употреблении смартфонов увеличилась, поскольку чаще всего берут флагманские модели. Смартфоны в целом дорожают, поэтому пользователи меняют их всё реже. В результате на вторичном рынке падает предложение, пишет Phonearena.

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#смартфоны #samsung #apple
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