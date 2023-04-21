Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Малоизвестная функция iPhone позволяет злоумышленникам красть аккаунты Apple
Механизм защиты может навредить, а не защитить
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Бывает, что смартфоны и всю хранящуюся на них информацию крадут. Обладатели аппаратов iPhone также могут стать жертвой блокировки учётной записи Apple ID без возможности её восстановления.

реклама

Мало кто заранее готовится к тому, что iPhone будет украден или потерян. Сообщается, что в последнее время наблюдается рост числа краж аппаратов iPhone в разных странах. Оказалось, что пользоваться ими в общественных местах может быть небезопасно. Используемый для блокировки устройства код доступа может дать хакерам возможности обойти защиту, если они получат аппарат в свои руки.

В статье Wall Street Journal приводится пример одного из обладателей iPhone, доступ к аккаунту которого был заблокирован в прошлом октябре. Его аппарат украли, увидев, как он вводит пароль. Воры поменяли пароль от аккаунта и включили функцию под названием «Ключ восстановления».

Данная функциональность была представлена в 2020 году для защиты от взлома. Это случайным образом сгенерированный код из 28 символов, который не даёт сбрасывать пароль от аккаунта Apple. Если потерять этот ключ, вы можете лишиться доступа ко всем устройствам, где выполнен вход в этот аккаунт Apple.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Пользователям рекомендуется не вводить пароль, когда его может кто-то подсмотреть. Также для разблокировки следует пользоваться Face ID/Touch ID, пишет Techspot. Не помешает регулярно выполнять резервное копирование важных данных и задать контакт для восстановления.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #iphone
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

LG работает над восьмым поколением панелей OLED для устройств Apple
iPhone 15 Pro Max может получить камеру-перископ с 6-кратным оптическим зумом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский танк Т-90 обнаружили на заправке в Луизиане
7
Западная пресса: Россия активно использует секретное оружие, лишающее ВСУ связи через Starlink
18
В Украине заметили колонну БМП Bradley вместе с танками М-55S
16
Отказавшаяся от ядерной энергии Германия закупает электричество у Франции, вырабатывающей её на АЭС
9
Российский морпех записал на свой счёт уже третий сбитый Су-25 ВСУ и показал видео запуска "Иглы"
12
Под Бахмутом артиллерия "Вагнера" накрыла колонну ВСУ спешащую на подмогу в город
6
"Дорога жизни" из Бахмута для ВСУ теперь отрезана - Вагнеровцы смогли её заблокировать в ходе боёв
+
Блогер купил на Авито GeForce GTX 970 за 5000 рублей и она потянула последние игры с комфортным FPS
15
Экологические системы обладают собственной вычислительной мощностью
+
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи ставятся перед танком времён Второй мировой
44
Скандинавские разведки уверены, что Москва готовит атаку на объекты подводной инфраструктуры
6
Интегрированная видеокарта AMD Radeon 780M оказалась быстрее дискретной GeForce GTX 1050 Ti
5
Financial Times: ЧВК «Вагнер» получила отказ от Китая и Турции в поставках оружия
+
В ЧВК Вагнер опровергли слухи о присутствии своих сотрудников в Судане
+
Минэнерго США предупредило "Росатом" о нарушении действующего законодательства США
15
ЧВК «Вагнер» сжимает клещи вокруг Бахмута, а украинское командование бросило в бой ЛГБТ-батальон
7
Союзники Украины планируют ввести полный запрет на экспорт товаров в РФ
4
Западная пресса надеется, что контрнаступление ВСУ вызовет «панику» в российском командовании
11
Украина готова распродать государственные предприятия по низким ценам
3
TSMC рассчитывает получить в США до $15 млрд субсидий, но не согласна с некоторыми требованиями властей
1

Популярные статьи

Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
6
Российский БПЛА "Ланцет-3" взорвал патрульное судно Украины под Запорожьем, инцидент попал на камеру
2
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
96
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
13
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
8
В России заявили о готовности использовать на Украине авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн
3
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
2
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
67
"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430
10
О малоизвестных играх, стоящих вашего внимания
5

Сейчас обсуждают

REY_B_
12:45
Действительность сейчас сильно многих напрягает. Как бы те её не игнорировали.... Пенсионная реформа во Франции... Люди же копят на пенсию некие эфемерные "значки". Которые должны обеспечить продукта...
Из-за слов "украинцы - тоже русские", нидерландский дипломат потерял должность, связанную с Украиной
FelsheR-BAN100803
12:44
Зачем обновлять биус если все и так работает? Руки можно и иначе почесать. И нафига флешка? В корневик любого диска кинь и обновляй. На асусе можно и вообще из винды не перезагружаясь... Зачем школу ...
Рассмотрим один из основных способов обновления BIOS на персональном компьютере
Sash33
12:43
@Chimbal, От души, бро, это то что нужно. Красава, а красавами не рождаются
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 2
Buch Man
12:42
3060тиай как раз под фулэйчди с учетом что комп берется на 5-6 лет. Для 2к уже надо 4070тиай.
NVIDIA + AMD – лучшие подборки видеокарта + процессор апреля для любого кошелька под 4К, 2К и 1080р
Я
12:40
НА Украине.
В Украине заметили колонну БМП Bradley вместе с танками М-55S
grom9000
12:37
Бабская тактика. Снова и снова. Ты лох и баба, смирись, даже не интересно стало с тобой, ты слишком тупой. Но буду продолжать наказывать тебя говнюка. Ты не сможешь больше тут нормально существовать. ...
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
REY_B_
12:36
И вообще, они говорят на немецком, и вообще, это немцы. Чем наверно их так и задело.
Из-за слов "украинцы - тоже русские", нидерландский дипломат потерял должность, связанную с Украиной
JugadorGL
12:32
Nvidia на rtx ядрах dlss просчитывает, а не на шейдерах ;)
Intel XeSS в режиме Performance обеспечил 71% прирост FPS на Arc A750 в Cyberpunk 2077
REY_B_
12:32
Операционная система, это операционная система! Она должна работать, как операционная система! На современном уровне! Т.е: Обеспечивать приём и вывод данных всех актуальных типов. Обеспечивать быструю...
Windows 11 скоро получит функцию запрета объединения значков приложений на панели задач
Saf-Saf Saf
12:29
"Речь идёт про группировку натовских (американских) спутников, работающих сейчас в интересах Украины" - а ну тогда их должны сбить какие нибудь "повстанцы неизвестные", как наш поток северный "неизвес...
Западная пресса: Россия активно использует секретное оружие, лишающее ВСУ связи через Starlink
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем