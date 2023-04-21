Механизм защиты может навредить, а не защитить

Бывает, что смартфоны и всю хранящуюся на них информацию крадут. Обладатели аппаратов iPhone также могут стать жертвой блокировки учётной записи Apple ID без возможности её восстановления.

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Мало кто заранее готовится к тому, что iPhone будет украден или потерян. Сообщается, что в последнее время наблюдается рост числа краж аппаратов iPhone в разных странах. Оказалось, что пользоваться ими в общественных местах может быть небезопасно. Используемый для блокировки устройства код доступа может дать хакерам возможности обойти защиту, если они получат аппарат в свои руки.

В статье Wall Street Journal приводится пример одного из обладателей iPhone, доступ к аккаунту которого был заблокирован в прошлом октябре. Его аппарат украли, увидев, как он вводит пароль. Воры поменяли пароль от аккаунта и включили функцию под названием «Ключ восстановления».

Данная функциональность была представлена в 2020 году для защиты от взлома. Это случайным образом сгенерированный код из 28 символов, который не даёт сбрасывать пароль от аккаунта Apple. Если потерять этот ключ, вы можете лишиться доступа ко всем устройствам, где выполнен вход в этот аккаунт Apple.

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Пользователям рекомендуется не вводить пароль, когда его может кто-то подсмотреть. Также для разблокировки следует пользоваться Face ID/Touch ID, пишет Techspot. Не помешает регулярно выполнять резервное копирование важных данных и задать контакт для восстановления.