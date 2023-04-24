Новое поколение складных смартфонов ожидается в июле

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Инсайдер под ником Ice Universe в Твиттере опубликовал сведения о выходящих через несколько месяцев гибких смартфонах Samsung. Аппараты пятого поколения Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip будут довольствоваться зарядкой мощностью лишь 25 Вт.

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Как и Apple, Samsung часто ругают за относительные невысокую мощность своих зарядных устройств в то время, как многие китайские производители предлагают зарядку 120 Вт и даже больше.

Не так давно появлялась информация, что Samsung намеревается представить свои складные смартфоны раньше обычного из-за роста конкуренции в сегменте этих устройств. Сейчас их ждут в июле вместо августа.

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Ice Universe неоднократно первым поставлял точные сведения о смартфонах разных производителей, включая появление выреза на экране iPhone X и наличии Dynamic Island в iPhone 14.