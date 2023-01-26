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Новые модели Chromebook от Lenovo для рынка образования варьируются от бюджетного Lenovo 100e Gen 4 с процессором MediaTek Kompanio 520 и 11,6-дюймовым HD-дисплеем до моделей с более высокой производительностью, таких как 12,2-дюймовый трансформируемый ноутбук Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4 с FHD-дисплеем, процессором Intel Alder Lake-N и поддержкой перьевого и сенсорного ввода.
Также есть новый 14-дюймовый Lenovo 14e Chromebook Gen 2, который является одним из первых ноутбуков, поддерживающих восьмиъядерный процессор Intel Core i3-N305 мощностью до 15 Вт. Lenovo заявляет, что начнет предлагать четыре новых Хромбука для образования в первом квартале 2023 года.
Все новые ноутбуки поддерживают подключение по WiFi 6, а некоторые модели также предлагают поддержку WiFi 6E и 4G LTE. Все они оснащены веб-камерами с защитными шторками, а модели Yoga с петлями на 360 градусов также предлагают дополнительную 5-мегапиксельную камеру, обращенную “лицом к миру”, над клавиатурой, что позволяет учащимся делать снимки или снимать видео, когда экраны перевернуты для использования в режим планшета.
Новые Chromebook от Lenovo предназначены не только для использования в классе, компания также имеет опыт продажи некоторых из своих компьютеров, предназначенных для широкой публики, поэтому не удивляйтесь, если эти ноутбуки с Chrome OS в конечном итоге появятся в продаже у Lenovo и других розничных продавцов.
Вот обзор основных характеристик линейки Chromebook Lenovo 2023 года: