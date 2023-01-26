Наиболее дорогой из хромбуков Lenovo 500e, будет доступен для покупки в январе по цене $349.

Chromebook Lenovo 500e Yoga

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Новые модели Chromebook от Lenovo для рынка образования варьируются от бюджетного Lenovo 100e Gen 4 с процессором MediaTek Kompanio 520 и 11,6-дюймовым HD-дисплеем до моделей с более высокой производительностью, таких как 12,2-дюймовый трансформируемый ноутбук Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4 с FHD-дисплеем, процессором Intel Alder Lake-N и поддержкой перьевого и сенсорного ввода.

Также есть новый 14-дюймовый Lenovo 14e Chromebook Gen 2, который является одним из первых ноутбуков, поддерживающих восьмиъядерный процессор Intel Core i3-N305 мощностью до 15 Вт. Lenovo заявляет, что начнет предлагать четыре новых Хромбука для образования в первом квартале 2023 года.

Lenovo 100e Chromebook

Все новые ноутбуки поддерживают подключение по WiFi 6, а некоторые модели также предлагают поддержку WiFi 6E и 4G LTE. Все они оснащены веб-камерами с защитными шторками, а модели Yoga с петлями на 360 градусов также предлагают дополнительную 5-мегапиксельную камеру, обращенную “лицом к миру”, над клавиатурой, что позволяет учащимся делать снимки или снимать видео, когда экраны перевернуты для использования в режим планшета.

Новые Chromebook от Lenovo предназначены не только для использования в классе, компания также имеет опыт продажи некоторых из своих компьютеров, предназначенных для широкой публики, поэтому не удивляйтесь, если эти ноутбуки с Chrome OS в конечном итоге появятся в продаже у Lenovo и других розничных продавцов.

Вот обзор основных характеристик линейки Chromebook Lenovo 2023 года:

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming



