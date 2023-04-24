При этом цена может оказаться на $150 ниже

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Недавно появившаяся видеокарта AMD Radeon Pro W7800 может намекнуть на характеристики и скорость потребительской модели Radeon RX 7800 XT. AMD представила профессиональные видеокарты Radeon Pro W7000, W7900 и W7800. Модель W7800 основана на урезанном варианте графического процессора Navi 31 на архитектуре RDNA 3. Этот же чип может войти в состав Radeon RX 7800 XT. Подобный обмен между Radeon Pro и Radeon RX происходил в прошлом неоднократно.

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Radeon Pro W6900X и W6800 используют такие же чипы, но версии Pro имеют в два раза больший объём видеопамяти. Можно предположить, что 7800 XT получит 70 вычислительных блоков и 4480 потоковых процессора.

Ранее AMD применяла в серии карт Radeon RX 6800 самый крупный на архитектуре RDNA 2 графический процессор Navi 21. Карты Radeon RX 6700 получили GPU Navi 32, это же может произойти и с RX 7700, хотя есть информация о возникших задержках.

В результате есть смысл применить урезанный вариант Navi 31 в RX 7800 XT. Radeon Pro W7800 обладает четырьмя MCD с 256-битным интерфейсом. Это даёт 16 ГБ памяти GDDR6 и 64 МБ кэш-памяти Infinity. Производительность здесь на уровне и даже превосходит Nvidia RTX 4070 Ti.

Radeon RX 7800 без XT выпустят позже с 60 вычислительными блоками и 3840 ядрами. Здесь шина памяти должна быть 256-битная при объёме памяти 16 ГБ. Урезанный вариант может получить 48 вычислительных блоков и появиться под именем Radeon RX 7700 XT.

Предположительно, модель Radeon RX 7700 XT появится через два месяца после Radeon RX 7800 XT. 7800 XT могут оценить в $649, а RX 7700 XT в $499. GeForce RTX 4070 Ti за $799 на этом фоне выглядит не слишком выгодно.

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Анонсы могут состояться в конце мая на выставке Computex 2023. Там от партнёров AMD ждут демонстрации первых карт Radeon RX 7600, пишет wccftech.