Игра занимает до 150 ГБ на консолях PlayStation 5

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

На этой неделе на компьютерах и игровых приставках будет представлена игра Star Wars Jedi Survivor. Появилась информация, согласно которой даже при наличии игры на диске не удастся избежать необходимости скачивать дополнительный контент в интернете.

реклама

На обложке игры будет указана необходимость в дополнительной загрузке. Какой объём данных будет загружаться, не сообщается. К сожалению, даже основная кампания игры не может быть запущена без дополнительного скачивания.

Это неудивительно, так как на PlayStation 5 игра может весить около 150 ГБ, на Xbox Series X 140 ГБ. На Xbox Series S игра занимает только 44 ГБ. Вероятно, разница заключается в качестве текстур и прочих графических данных.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Star Wars Jedi Survivor должна оказаться более масштабной игрой по сравнению со своим предшественником. Релиз состоится 28 апреля на компьютерах, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S, пишет wccftech.