На этой неделе на компьютерах и игровых приставках будет представлена игра Star Wars Jedi Survivor. Появилась информация, согласно которой даже при наличии игры на диске не удастся избежать необходимости скачивать дополнительный контент в интернете.
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На обложке игры будет указана необходимость в дополнительной загрузке. Какой объём данных будет загружаться, не сообщается. К сожалению, даже основная кампания игры не может быть запущена без дополнительного скачивания.
Это неудивительно, так как на PlayStation 5 игра может весить около 150 ГБ, на Xbox Series X 140 ГБ. На Xbox Series S игра занимает только 44 ГБ. Вероятно, разница заключается в качестве текстур и прочих графических данных.
Star Wars Jedi Survivor должна оказаться более масштабной игрой по сравнению со своим предшественником. Релиз состоится 28 апреля на компьютерах, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S, пишет wccftech.