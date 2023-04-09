Видео раскрывает больше подробностей об игре, истории событий и других аспектах проекта

Star Wars Jedi: Survivor обзавелась финальным геймплейным трейлером перед скорым релизом, запланированным на 28 апреля. Новое видео показывает немного больше деталей об истории, а также о некоторых особенностях игры. Изначально запуск игры планировался на март, но был перенесен на конец апреля.

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Игра разработана Respawn Entertainment, и, если кто-то не в курсе, то это приключенческая игра от третьего лица, действие которой происходит через пять лет после событий оригинальной Star Wars Jedi: Fallen Order. Геймерам снова принять управление главным героем Кэлом Кестисом, который теперь превратился в могущественного рыцаря-джедая. EA в новой части игры пообещала ту же кинематографическую боевую систему, что и в Jedi Fallen Order, с дополнительными способностями Силы и новыми стилями боя на световых мечах. Игра также будет включать в себя новые планеты и уже знакомые локации с уникальными организмами, испытаниями и врагами.

Ранее EA объявила о системных требованиях игры для ПК: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600 в качестве рекомендуемых процессоров, а также NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT в качестве рекомендуемой видеокарты. Несколько дней назад также появилась информация о требованиях к свободному месту на накопителе, которые были немного изменены, увеличив указанное пространство хранения до 155 ГБ, что довольно много, учитывая в трое меньший объем для оригинальной игры.

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Star Wars Jedi: Survivor будет доступна на консолях последнего поколения PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК на базе ОС Windows 28 апреля 2023 года.