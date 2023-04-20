Китайский производитель расширяет рынок складных аппаратов

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Планшет был не главным анонсом, который сделала компания Vivo в четверг. Большее внимание привлекло появление гибких смартфонов Vivo X Fold 2 и X Flip.

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Первый из них складывается горизонтально и обладает основным экраном размером 6,56 дюйма с разрешением 2520 x 1080. Диагональ внутреннего экрана 8,03 дюйма при разрешении 2160 x 1916. В обоих случаях это панели AMOLED с частотой 120 Гц, HDR10+, яркостью до 1800 нит и ультразвуковым 3D-сканером отпечатков.

Размеры устройства в развёрнутом виде составляют 161,3 х 73,4 х 13 мм, вес 280 г. Петлю компания разработала самостоятельно и производит на основе материала авиационного класса FS54, она является очень лёгкой и прочной.

На задней панели располагается круглый модуль. Разрешение основной камеры внутри него составляет 50 Мп, есть поддержка оптической стабилизации. Рядом находятся сверхширокоугольная камера 12 Мп и телефото с таким же разрешением. На внутреннем и внешнем экранах есть камеры 16 Мп для селфи в вырезах по центру. Для обработки изображений используется чип V2.

Впервые в гибких смартфонах применяется процессор Snapdragon 8 Gen 2. Объём оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 ГБ, хранилища UFS 4.0 256 ГБ или 512 ГБ. Ёмкость батареи 4800 мАч, мощность проводной зарядки 120 Вт, беспроводной 50 Вт. Применяется система жидкостного охлаждения. Установленная система Android 13 с оболочкой OriginOS 3.

Базовая модель 12/256 ГБ стоит 8999 юаней, версию 12/512 ГБ оценили в 9999 юаней. Продажи в Китае начнутся 28 апреля.

Vivo X Flip сворачивается вертикально, как и конкуренты вроде Samsung Galaxy Z Flip 4, Oppo Find N2 Flip, Motorola Razr. В отличие от них, смартфон Vivo обладает вспомогательным экраном.

Размер главного экрана AMOLED здесь 6,7 дюйма с вырезом по центру. Разрешение у него FHD+, максимальная яркость 1200 нит, частота 120 Гц и HDR10+. Сзади горизонтально размещён дополнительный экран с изогнутыми сторонами. Это панель AMOLED размером 3 дюйма с разрешением 682 x 422, которая может найти применение в таких ситуациях, как управление воспроизведением аудио.

Сканер отпечатков пальцев входит в состав кнопки питания на корпусе. Производитель рассказывает об использовании ультратонкого стекла, чтобы не было видно складок. Петли должны пережить 500 тысяч разворотов устройства.

Внутри круглого модуля находится основная камера ZEISS 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольная 12 Мп. Разрешение передней камеры равно 32 Мп.

Этот смартфон работает на прошлогоднем процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, у него до 12 ГБ памяти LPDDR5 и до 512 ГБ хранилища UFS 4.0. Ёмкость батареи составляет 4400 мАч, мощность зарядки 44 Вт. Здесь также установлена система Android 13. Среди стандартов связи представлены USB-C, WiFi, Bluetooth, двухдиапазонный GPS и 5G.

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Этот аппарат стоит от 5999 юаней за версию 12/256 ГБ, в 6999 юаней обойдётся конфигурация 12/512 ГБ, пишет Gizmochina.