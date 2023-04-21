Можно выбрать вариант с видеокартами GeForce RTX 3050 или RTX 4050

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Компания Acer представила несколько ноутбуков нового поколения, одним из которых является модель Acer Swift X 16. Здесь предлагаются самые современные комплектующие и вырос размер трекпада.

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Этот ноутбук оснащён новыми процессорами AMD серии 7040, а при желании получить высокую графическую производительность можно выбрать дискретную видеокарту Nvidia серий 30 и 40. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, а его трекпад стал на 33% больше прежнего. Производитель обещает улучшение воздушного потока на 36%.

В одном из вариантов ноутбука Acer применяет экран WQXGA IPS LCD размером 16 дюймов с разрешением 2560 x 1600 и яркостью до 500 нит. Можно выбрать экран OLED с разрешением 3200 x 2000, частотой 120 Гц и 100% покрытия цветового диапазона DCI-P3.

На выбор доступны процессоры от AMD Ryzen 5 7535HS до Ryzen 9 7940H. Объём оперативной памяти составляет 16 Гб, хранилища 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ. Из видеокарт доступны модели GeForce RTX 3050 или RTX 4050.

Имеется два разъёма USB-A и два USB-C, через один можно заряжать ноутбук. Ещё есть HDMI 2.1, разъём 3,5 мм и кардридер. Ёмкость батареи составляет 76 Вт*ч, чего должно хватить на 10 часов работы.

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Минимальная стоимость составляет $1250, продажи начнутся в июле, по крайней мере в США, пишет Gizmochina.