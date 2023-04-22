Папками чатов можно делиться с другими

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Популярный мессенджер Telegram на этой неделе получил обновление с несколькими новшествами. Среди них папка чата с возможностью делиться ей, настройки обоев, улучшенные боты, быстрая прокрутка вложений.

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Теперь делится папками чата можно по ссылке. Так можно проще приглашать друзей в разные группы, делиться новостными каналами. В каждой папке есть несколько ссылок-предложений на доступ к разным чатам.

Пользователи получили возможность самостоятельно создавать обои из фотографий и разных цветов, устанавливая их для отдельных чатов. Для этого предназначается опция «Установить обои» в версии приложения на Android. На iPhone нужно открыть свой профиль и нажать на команду «Изменить обои».

Последняя версия приложения получила улучшенный боты. Они научились размещать веб-приложение с возможностью запускать их в чатах. Веб-приложения получили поддержку совместной работы.

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Были улучшены некоторые интерфейсы. Появилась возможность создавать группы и не добавлять в них участников сразу. В группах с числом участником до 100 можно видеть, когда ваши посты были прочитаны другими участниками. На iPhone изображения профилей получили новую анимацию, пишет Phonearena.