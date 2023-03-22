Производитель компьютерной техники Acer представил первый в мире умный велосипед - ebii. Компания сообщила про интеграцию функций искусственного интеллекта, которых раньше не было в электрических велосипедах. Это не просто маркетинговый ход; новый электровелосипед имеет функцию предупреждения о столкновении, GPS-отслеживание и интеллектуальный блок управления, который изучает, как вы едете, и регулирует уровень помощи. Он заблокирует велосипед, как только вы отключитесь по Bluetooth. Если кто-то будет перемещать велосипед, пока вас нету рядом, вы можете удаленно заблокировать его и отследить с помощью GPS. Это не помешает ворам поднять его и погрузить в грузовик, но, по крайней мере, они не смогут на нем уехать. Велосипед также разблокируется, когда вы приблизитесь, при условии, что у вас будет телефон.
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У ebii есть много дополнительных функций. Электровелосипед имеет всего одну передачу, что ограничивает его скорость, поскольку вы никогда не сможете включить более высокую передачу на прямых участках или более низкую передачу на холмах. Acer сообщила, что у ebii есть электромотор мощностью 250 Вт, а его максимальная скорость составляет всего 24 км в час, что мало для электровелосипеда. Наверно только старые электровелосипеды ездят также медленно. По словам Electrek, это связано с европейскими и азиатскими ограничениями скорости.
С другой стороны, у ebii солидный запас хода в 110 км на одной зарядке. К тому же, он может быстро зарядиться за 2,5 часа и что интересно, вы можете вынуть аккумулятор и зарядить им свою электронику. Маркетологи заверяют, что пользователь может приехать на ebii на работу, а затем отсоединить аккумулятор, чтобы весь день питать свой ноутбук.
Особенность электровелосипеда ebii заключается в том, что его "искусственный интеллект" со временем запоминает, как вы ездите. Acer не объясняет, как это работает, но предположительно учитывает условия езды, чтобы обеспечить идеальный уровень помощи. На большинстве, если не на всех, современных электровелосипедах вам необходимо вручную выбрать уровень помощи велосипеду, например уровень 1, 2 или 3. Однако, поскольку это велосипед с одной передачей, скорость ограничена 24 км в час, количество помощи будет ограничено, так как достичь такой скорости обычно несложно независимо от вашего физического состояния.
Он также очень легкий, всего 16 кг, благодаря алюминиевой раме. В большинстве электровелосипедов, которые являются относительно доступными, используется сталь, и они довольно тяжелые, отчасти из-за огромных батарей, которые они используют. В нем используется односторонняя вилка, что помогает снизить вес. Рама служит одновременно контейнером для блока управления велосипедом, который облегчает езду Его уникальность еще в том, что он оснащен периметральным освещением со светодиодами.
Неясно, сколько будет стоить инновационный ebii и появится ли он на рынке России. Хотя электровелосипеды — это зарождающаяся отрасль, многие популярные модели представляют собой обычные велосипеды с привязанными к ним батареями. Насколько сейчас известно, интеграция интеллектуальных технологий Acer, таких как автоблокировка и GPS-слежение, действительно является первой. Сопряжение с приложением для смартфона уже распространено в мире электроскутеров, но не так много в мире электровелосипедов. Это также открывает множество возможностей для обновления прошивки и новых функций.