Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Acer представила первый в мире электровелосипед с искусственным интеллектом
Компания называет его первым «умным велосипедом», потому что он может обучаться тому, как вы едете, и обнаруживать близлежащие опасности.
рекомендации
MSI 4080 - цена идет вниз несмотря на курс
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
-7% на ASUS 3050 = 25 тр

Производитель компьютерной техники Acer представил первый в мире умный велосипед - ebii. Компания сообщила про интеграцию функций искусственного интеллекта, которых раньше не было в электрических велосипедах. Это не просто маркетинговый ход; новый электровелосипед имеет функцию предупреждения о столкновении, GPS-отслеживание и интеллектуальный блок управления, который изучает, как вы едете, и регулирует уровень помощи. Он заблокирует велосипед, как только вы отключитесь по Bluetooth. Если кто-то будет перемещать велосипед, пока вас нету рядом, вы можете удаленно заблокировать его и отследить с помощью GPS. Это не помешает ворам поднять его и погрузить в грузовик, но, по крайней мере, они не смогут на нем уехать. Велосипед также разблокируется, когда вы приблизитесь, при условии, что у вас будет телефон.

реклама

ebii оснащен гладкой односторонней вилкой и светодиодной подсветкой.

У ebii есть много дополнительных функций. Электровелосипед имеет всего одну передачу, что ограничивает его скорость, поскольку вы никогда не сможете включить более высокую передачу на прямых участках или более низкую передачу на холмах. Acer сообщила, что у ebii есть электромотор мощностью 250 Вт, а его максимальная скорость составляет всего 24 км в час, что мало для электровелосипеда. Наверно только старые электровелосипеды ездят также медленно. По словам Electrek, это связано с европейскими и азиатскими ограничениями скорости.

С другой стороны, у ebii солидный запас хода в 110 км на одной зарядке. К тому же, он может быстро зарядиться за 2,5 часа и что интересно, вы можете вынуть аккумулятор и зарядить им свою электронику. Маркетологи заверяют, что пользователь может приехать на ebii на работу, а затем отсоединить аккумулятор, чтобы весь день питать свой ноутбук.

Все электровелосипеды позволяют снимать аккумулятор, но ebii также позволяет заряжать им другие устройства, что является новинкой.

Особенность электровелосипеда ebii заключается в том, что его "искусственный интеллект" со временем запоминает, как вы ездите. Acer не объясняет, как это работает, но предположительно учитывает условия езды, чтобы обеспечить идеальный уровень помощи. На большинстве, если не на всех, современных электровелосипедах вам необходимо вручную выбрать уровень помощи велосипеду, например уровень 1, 2 или 3. Однако, поскольку это велосипед с одной передачей, скорость ограничена 24 км в час, количество помощи будет ограничено, так как достичь такой скорости обычно несложно независимо от вашего физического состояния.

Он также очень легкий, всего 16 кг, благодаря алюминиевой раме. В большинстве электровелосипедов, которые являются относительно доступными, используется сталь, и они довольно тяжелые, отчасти из-за огромных батарей, которые они используют. В нем используется односторонняя вилка, что помогает снизить вес. Рама служит одновременно контейнером для блока управления велосипедом, который облегчает езду Его уникальность еще в том, что он оснащен периметральным освещением со светодиодами.

Пользователь подключает велосипед к приложению Acer ebiiGo для настройки своей поездки с помощью трех различных уровней помощи: Boost, Smart или Eco.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Неясно, сколько будет стоить инновационный ebii и появится ли он на рынке России. Хотя электровелосипеды — это зарождающаяся отрасль, многие популярные модели представляют собой обычные велосипеды с привязанными к ним батареями. Насколько сейчас известно, интеграция интеллектуальных технологий Acer, таких как автоблокировка и GPS-слежение, действительно является первой. Сопряжение с приложением для смартфона уже распространено в мире электроскутеров, но не так много в мире электровелосипедов. Это также открывает множество возможностей для обновления прошивки и новых функций.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#acer #искусственный интеллект #электровелосипед #ebii #умный электровелосипед
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Мошенники Северной Америки активно применяют клонирование голоса c помощью ИИ
Adobe представила генератор изображений на основе нейросетей, не нарушающий авторские права
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин сообщил о контроле 70 % Бахмута и предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ на данном направлении
9
Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 7700Х – нелёгкий выбор между потенциалом и выгодной стоимостью сборки
5
Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
2
Видеокарты в РФ сильно подешевели, но геймеры ничего не заметили – GeForce RTX 4090 скинула $360
13
Глава Индонезии призвал отказаться от западных платежных систем, ссылаясь на санкции против Москвы
2
В сеть утёк скриншот GTA 6, демонстрирующий город в ночное время суток
8
Македония отправила в Украину сразу 4 истребителя Су-25 – все самолёты оказались в нерабочем виде
7
Майнеры находят новые методы применения своим видеокартам
7
Эксперты назвали производителя HDD с самым высоким уровнем брака
10
Чем Россия может ответить на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном
1
Появление часов Huawei Watch 4 Pro на сайте Bluetooth SIG показало поддержку Bluetooth 5.2
+
Почему GeForce RTX 3070 Ti не подходит для игр в 2К, и есть ли более выгодные альтернативы
29
США опубликовали кадры транспортировки ядерной боеголовки МБР с одной авиабазы на другую
4
Новый пакет военной помощи от США включает в себя ракеты, используемые истребителями F-16
3
Украинским танкистам выдали заминированные Challenger 2 – британские секреты не попадут в руки РФ
8
ЧВК «Вагнер» ожидает контрнаступление ВСУ и просит помощь у Шойгу
5
Россияне стали покупать более дешевые телевизоры
12
CCP Games получила $40 млн на создание блокчейн-игры во вселенной EVE Online
+
Дата-центр нагревает общественный бассейн в Великобритании и экономит на этом $24000 в год
+
С октября российские банки будут обязаны использовать внутри страны отечественный аналог SWIFT
2

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
4
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
16
Почему Украина может согласиться на мирный план Китая
44
Wi-Fi 7 — будущее беспроводной связи или бесполезная пустышка
24
Китай прокомментировал "Удар возмездия" России и уничтожение "Кинжалом" тайного бункера НАТО в Киеве
12
Практически бесплатный способ обновить свой компьютер - итоги написания статей на Overclockers
21
Обзор полезных мелочей и инструментов для компьютера, которые я собирал 20 лет
6
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
40
Краткий обзор и тест видеокарты Afox GT 1030
17
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
5

Сейчас обсуждают

pOdOnOg
17:40
Сейчас бы на работе электричество экономить...
Acer представила первый в мире электровелосипед с искусственным интеллектом
Игорь Гурьянов
17:40
Украсть можно хоть откуда, вопрос в возможности возврата, в сети блокчейна все открыто каждая транзакция, Как пример кража биткойнов пользователей NiceHash? За несколько лет вернули всем пользователя...
Майнеры находят новые методы применения своим видеокартам
Aleksei Didenko
17:33
У Блинкена сегодня зад полыхает, не помогло даже то, что Путину МУС там чего-то обьявил
Почему визит Си Цзиньпиня в Москву для Украины не предвещает ничего хорошего
neSaint
17:27
Неплохой обзор с разбором - но про звук не понравилось ибо сухо и малоинформативно, понятно что карта за 25 будет звучать, но как и против кого она выступает? 5.1 и прочее не засунули чтобы не дел...
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
Иван Обыдённов
17:23
У друга 3770, подарил ему 1070 аорус экстрим гейминг недавно на др, вместо его 1060-3гб. Играл в тарков на минималках с фпс 35-45, сейчас на средних стабильно 55-65. Он рад, я доволен. А под разнице д...
Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X — что выбрать в игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 3060
KillerOK
17:22
Ну такое себе. Про энергоэффективность тогда можно забыть.. Это для CPU наращивание частоты является вынужденной необходимостью, так как далеко не все приложения умеют в многопоток. GPU же не надо ник...
Частота GPU Adreno 750 в Snapdragon 8 Gen 3 вырастет на 45%
neSaint
17:21
Кино особенно сейчас настраивается под пару мест в середке а в остальном окружающий звук имитационнный с эффектом чипсов Дома в разы лучше на нормальной системе - поэтому вывод не верен
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
Chato-b0t
17:21
КМК, скоро мелкобританский остров негодяев отправится рыбов кормить.
Ubisoft представила Ghostwriter — нейросеть для написания сценария диалогов в играх
Иван Обыдённов
17:19
Ля автор идиот. Б550 про4 от асрок спокойно тянет райзен 9 при этом у нас стоит менее 10 тысяч. Что по итогу будет дороже примерно на 1500-1800 рублей вместо 6 сотен. А если брать тот же 5950х в сравн...
Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X — что выбрать в игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 3060
Chato-b0t
17:17
Грустный опыт сего блохастика только лишь подтверждает аксиому, "что с дуру можно и член сломать". З.Ы. Ещё бы кто нашему ресурсному зелоту руки поломал да шнобель свернул, так и вообще покращення жiт...
Известный оверклокер в прямом эфире сжёг самый быстрый игровой процессор Ryzen 9 7950X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем