Квантовые компьютеры могут стать не единственными технологиями будущего

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Нейронные сети и инструменты искусственного интеллекта развиваются семимильными шагами. Все они основаны на традиционной электронике. Между тем, в естественных экосистемах тоже существуют сети, которые можно задействовать для обработки информации.

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Исследователи из университета Киото в Японии показали вычислительные возможности таких экосистем. Моделирование даёт понять, что экологические взаимоотношения вроде взаимодействия хищников и жертв позволяют обрабатывать информацию. Подобный подход получил название экологические резервуарные вычисления.

Было создано два вида подобных вычислений с целью доказательства концепции. Один вычислительный подход называется in silico. Он моделирует гипотетическую динамику экосистемы и её реакцию. Другим типом является эмпирическая система, которая в реальном времени использует динамику популяции одноклеточного организма Tetrahymena thermophila.

Во втором случае вводными данными были температура питательной среды, а выходным результатом стало количество клеток. Это позволило убедиться, что популяция Tetrahymena может делать прогнозы экологического временного ряда на ближайшее будущее.

Учёные надеются, что такой метод вычислений станет основой компьютеров нового типа. Заодно они постараются понять принципы поддержки и динамику экологических экосистем, пишет phys.org.

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