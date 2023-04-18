Компания LG в настоящее время работает над гибридными панелями OLED для будущих поколений мобильных устройств Apple. Эти панели будут обладать как жёсткой стеклянной подложкой, так и гибким тонкоплёночным герметизирующим слоем. Это даст возможность применять ультратонкий стеклянный слой толщиной не более 0,2 мм. Современные стеклянные подложки имеют толщину 0,5 мм.
реклама
Эти панели могут применяться с панелями OLED восьмого поколения от LG. В планшетах iPad они могут появиться не раньше следующего года. Тогда Apple должна представить свои первые планшеты с экранами OLED, но это должны быть панели шестого поколения от Samsung и LG. Производители смогут выпускать ежемесячно 15000 листов размером 2200 x 2500 мм для панелей восьмого поколения. Это позволит сократить расходы за счёт увеличения количества, так как сейчас выпускаются листы размером только 1500 x 1850 мм.
Сообщается, что LG уже занимается тестированием технологии наложения OLED поколения 8.5 для MacBook и iPad. Первые ноутбуки Macbook с экранами OLED ожидаются не раньше 2025 года.
Apple хочет получить двухслойные панели для увеличения срока службы и яркости, что необходимо в ноутбуках и планшетах Pro. Пока такие экраны может выпускать только LG, и то главным образом для автомобилей, пишет Phonearena.