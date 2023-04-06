Генеральный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг написал в Твиттере, что новый завод в Южной Корее строится специально для поставок 14- и 16-дюймовых моделей Apple MacBook Pro.

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Samsung вкладывает огромные средства в производство OLED-дисплеев. У южнокорейского технологического гиганта есть крупный клиент для всех этих роскошных дисплеев - Apple. По словам старшего аналитика дисплеи не предназначены для планшетов или смартфонов; они нужны для 14- и 16-дюймовых моделей Apple MacBook Pro. Это станет важным шагом вперед для ноутбуков Apple.

Samsung планирует инвестировать 3,14 млрд долларов до 2026 года в Асан, Южная Корея. Он намерен построить и открыть завод по производству OLED-дисплеев на этом месте.

У генерального директора DSCC есть еще одна интересная информация для технических энтузиастов. Он подразумевает, что Samsung не останавливается на достигнутом в отношении технологии OLED. Он намерен стать пионером новых технологий производства OLED. Янг заявляет, что южнокорейский технологический гигант применит "новый подход к объединительной и передней плате". Преимущества этого изменения дают повышение производительности и снижение затрат. Как и в случае с любой новой технологией существует неотъемлемый риск того, что все пойдет не по плану так или иначе.

Таким образом новые MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов не получат OLED возможно до 2026 года, но это не значит, что вам придется так долго ждать первых MacBook с OLED-панелями. Росс Янг из DSCC ранее заявлял, что MacBook Air может получить OLED-дисплей уже в 2024 году. Однако согласно его источникам, он будет использовать более старую OLED-технологию и это обновление может первоначально коснуться только 13,4-дюймовой модели.

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