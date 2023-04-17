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В понедельник китайская компания Huawei представила очередное поколение ноутбуков MateBook D 14 и D16. Несмотря на принадлежность к одной серии, они отличаются размерами, спецификациями и даже отчасти внешним видом.

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Как нетрудно догадаться, MateBook D14 2023 обладает экраном с диагональю 14 дюймов, размеры устройства 314,5 х 227,79 х 15,9 мм, вес 1,39 кг. MateBook D16 2023 обладает экраном 16 дюймов, вес 1,7 кг. Установлены панели IPS LCD с разрешением 1920 x 1200 пикселей и яркостью 300 нит, соотношением сторон 16:10. Они занимают 90% передней части корпуса.

Ноутбуки работают на последнем поколении процессоров Intel, у них есть оперативная память LPDDR4x и твердотельные накопители M.2 2280. D14 обладают процессорами линейки P, тогда как D16 получил более мощные процессоры H.

Среди стандартов связи представлены Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, два USB Type-C, два USB Type-A и разъём для наушников 3,5 мм. Имеются также веб-камера 1080p, два динамика, столько же микрофонов и сенсорная панель с пятью точками касания, хотя Windows 11 поддерживает сейчас не более четырёх одновременно точек касания.

Ещё есть зарядка мощностью 65 Вт. Более компактный ноутбук обладает аккумулятором 56 Вт*ч, другой 60 Вт*ч, сообщает Gizmochina.

D14 начнут продавать 26 апреля, D16 8 мая. Стоимость будет следующая:

Huawei MateBook D14 2023

i5-1340P, 16 ГБ, 512 ГБ — 5099 юаней.

i7-1360P, 16 ГБ, 1 ТБ — 6099 юаней.

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Huawei MateBook D16 2023

i5-13500H, 16 ГБ, 1 ТБ — 5699 юаней.

i7-13700H, 16 ГБ, 1 ТБ — 6699 юаней.

i5-13500H, 16 ГБ, 1 ТБ — 7199 юаней.