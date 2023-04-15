Microsoft усиливает взаимодействие браузера и операционной системы

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Если вдруг одной панели задач в операционной системе Windows вам недостаточно, компания Microsoft скоро может дать вторую. Она тестирует функцию отсоединения боковой панели в браузере Edge и закрепление её сбоку на рабочем столе Windows 10 или 11.

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Такая возможность появилась в последней предварительной сборке Edge 114.0.1791.0 в канале Canary. Необходимо нажать на кнопку «Отсоединить» рядом с командой «Настройки» в браузере.

Боковую панель можно настраивать и давать быстрый доступ к поиску, инструментам, играм, офису, покупкам, Outlook и так далее. Сюда же можно закреплять любые сайты. Ещё можно добавлять ассистента под названием «Второй пилот» на базе GPT-4, который открывается нажатием по иконке Bing Chat. С ним можно общаться, как с любым другим чат-ботом.

Таким образом Microsoft может в очередной раз пытаться переманить пользователей из браузера Chrome. Ранее в этом году было представлено средство масштабирования веб-видео для видеокарт AMD и Nvidia, механизм рендеринга Adobe Acrobat PDF и несколько функций искусственного интеллекта.

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По итогам марта доля браузера Edge выросла до 4,64% с 4,46% в январе, сообщает Techspot.