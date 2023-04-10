Климатологи из США рассказали, что в нынешнем месяце температура на поверхности Мирового океана обновила рекорд, составив 21,1 градуса. Прошлый рекорд был установлен в 2016 году, когда температура поверхности была ровно 21 градус.
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В последние три года обновлять рекорд мешало похолодание в Центрально-Восточной части Тихого океана, известное как Ла-Нинья. Теперь на смену этому явлению пришло потепление экваториальных вод Эль-Нинья, что может внести свой значительный вклад в изменение климата.
Тепло проникает в толщу воды всё глубже. Свыше 90% этого тепла произошло из-за выбросов парниковых газов в результате вырубки лесов и сжигания ископаемого топлива. Следствием роста температуры океанов могут стать рост частоты штормов и таяние ледников.
В начале весны сообщалось, что площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сейчас составляет 1,79 млн кв. км., что является минимальным значением со времён начала спутниковых наблюдений. В феврале прошлого года этот показатель был 1,92 млн кв. км.
Между тем, исследование специалистов из Тулейнского университета говорит о повышении уровня моря около Юго-Восточного побережья США и побережья Мексиканского залива. Значение достигло рекордного за 12 лет показателя. С 2010 года ежегодный рост уровня составлял около 12 мм. Предположительно, виновато как естественное, так и связанное с деятельностью человека изменение климата.
Подобные темпы роста уровня моря крайне высоки, втрое превышая показатели в 20-м веке. Причины вроде вертикального движения суши, таяния ледников и давление воздуха не могут объяснить подобную скорость роста уровня моря. Она может свидетельствовать об изменениях плотности и циркуляции океана.