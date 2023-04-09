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Exynos 2500 может получить новый мобильный GPU от Samsung
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Компания Samsung недавно продлила своё лицензионное соглашение с AMD, что означает появление графических процессоров последней в смартфонах южнокорейского производителя. Модель процессора Exynos 2200 разочаровала покупателей, используя графику Xclipse 920 на архитектуре AMD RDNA2. В будущем Samsung надеется предложить более качественные продукты. Например, Exynos 2500 должен содержать оптимизированный графический процессор.

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Один из инсайдеров в Twitter пишет, что Exynos 2500 получит специальный графический процессор на основе технологии AMD. Ранее сообщалось, что Samsung разрабатывает очередной графический процессор и продление лицензии может сказаться на итоговом результате.

Ждать ещё долго, а до тех пор должен быть представлен Exynos 2400. Он может использоваться в составе флагманских смартфонов Samsung Galaxy, где в этом году применяются только процессоры Snapdragon. Сможет ли Samsung разработать конкурентоспособный процессор, пока остаётся вопросом без ответа.

Также Samsung сейчас уступает TSMC в гонке контрактных производителей чипов. Считается, что чипы на техпроцессе GAA 3 нм второго поколения начнут появляться во второй половине следующего года. Samsung может применить передовой техпроцесс для производства Exynos 2500, но какой именно, пока говорить рано.

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Упомянутые выше оптимизации могут относиться к повышению энергоэффективности. Exynos 2200 в этом плане был не очень хорош, хотя по производительности трассировки лучей опережает Snapdragon 8 Gen 2. Однако, подавляющее большинство обладателей смартфонов предпочтёт большую продолжительность работы, нежели продвинутую графическую функциональность, пишет wccftech.

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#samsung #exynos
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