Специалист из Гарварда по информационным технологиям и медицине, доктор Айзек Кохейн, при участии двух своих коллег, протестировал возможности чат-бота GPT-4 в сфере медицины. Оказалось, что искусственный интеллект справляется с лечением людей лучше многих реальных врачей. Результаты описаны в книге «Революция ИИ в медицине».
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Представленная в начале весны модель чат-бота GPT-4 в 90% случаев давала правильные ответы на экзаменационные вопросы для получения лицензии врача. Результаты были лучше по сравнению с версиями GPT-3 и GPT-3.5 и опережали показатели некоторых лицензированных докторов.
Также GPT-4 отлично проявил себя в качестве переводчика. Он смог прочитать медицинскую карту пациента на португальском языке и переписал наполненный медицинскими терминами текст в такой, который смог бы понять даже школьник. ИИ даёт врачам ценные советы о том, как правильно вести себя у постели пациента и как можно сообщать ему о его состоянии понятным языком с проявлением сочувствия. ИИ быстро выполняет обработку объёмных медицинских отчётов, резюмируя их содержимое.
Система пока не способна на рассуждения с причинно-следственными связями, однако когда ей описывают реальные случаи, она может диагностировать редкие болезни на уровне специалистов с годами учёбы и практики.
Всё это может помочь врачам в будущем, но при этом пока не обходится без ошибок. Даже если указывать на эти ошибки, ИИ может настаивать на том, что он прав. Выходом может стать проведение нескольких одинаковых запросов для исправления ошибок или проверка выводов ИИ специалист-человеком.