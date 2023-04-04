Стартап основан был буквально с нуля.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Житель Португалии Жоао Сантос решил поэкспериментировать с искусственными интеллектом ChatGPT, сделав его Генеральным директором компании, которую чат-бот сам и придумал. Роль человека была лишь в том, чтобы исполнять поручения искусственного интеллекта, на что требовался до одного часа в день. Чтобы не мешать ChatGPT, португалец выполнял даже те указания, которые ему казались заведомо неправильными.

реклама

Первое, с чем искусственному интеллекту нужно было определиться, это с тематикой стартапа и названием. Выбран был вариант с созданием интернет-магазина AIsthetic Apparel по продаже футболок с принтами, разработанных с помощью искусственному интеллекта Midjourney. Для сотрудничества была выбрана компания Printful, делающая принты по заказу.

Стартапу удалось привлечь инвестиции португальских компаний Martin Andreas Petersen, Frederik van Deurs и Vasco Conceição, которые вложили в неё 1 тысячу долларов в обмен на 25% акций. Всего за пять дней компания смогла заработать более 10 тысяч евро.

Фактическая прибыль компании составила 7 тысяч евро при издержке 4 тысячи евро. ChatGPT допускает, что если динамика продаж сохраниться, то годовая прибыль AIsthetic Apparel составит около 40 тысяч евро.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На текущий момент ChatGPT оценивает своё «детище» в 4 миллиона евро, за которые готово продать.