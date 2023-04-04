Житель Португалии Жоао Сантос решил поэкспериментировать с искусственными интеллектом ChatGPT, сделав его Генеральным директором компании, которую чат-бот сам и придумал. Роль человека была лишь в том, чтобы исполнять поручения искусственного интеллекта, на что требовался до одного часа в день. Чтобы не мешать ChatGPT, португалец выполнял даже те указания, которые ему казались заведомо неправильными.
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Первое, с чем искусственному интеллекту нужно было определиться, это с тематикой стартапа и названием. Выбран был вариант с созданием интернет-магазина AIsthetic Apparel по продаже футболок с принтами, разработанных с помощью искусственному интеллекта Midjourney. Для сотрудничества была выбрана компания Printful, делающая принты по заказу.
Стартапу удалось привлечь инвестиции португальских компаний Martin Andreas Petersen, Frederik van Deurs и Vasco Conceição, которые вложили в неё 1 тысячу долларов в обмен на 25% акций. Всего за пять дней компания смогла заработать более 10 тысяч евро.
Фактическая прибыль компании составила 7 тысяч евро при издержке 4 тысячи евро. ChatGPT допускает, что если динамика продаж сохраниться, то годовая прибыль AIsthetic Apparel составит около 40 тысяч евро.
На текущий момент ChatGPT оценивает своё «детище» в 4 миллиона евро, за которые готово продать.