Были украдены прошивки BIOS для материнских плат и другие файлы

Крупные компании постоянно становятся мишенями для атак сетевых злоумышленников. Относится это и к производителям компьютерных компонентов. Очередной жертвой киберпреступников стала компания MSI. Кто её атаковал, не сообщается, но злоумышленники требуют денег, иначе угрожают опубликовать украденный исходный код и проприетарное программное обеспечение.

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Компания Bleeping Computer сообщает, что хакеры опубликовали доказательства кражи исходного кода MSI, файлов BIOS, ключей шифрования и другой информации объёмом 1,5 ТБ. За них просят сумму в размере 4 млн. MSI пока уведомляет пользователей, что они должны скачивать файлы BIOS/UEFI и любые другие связанные с оборудованием компании только с её официального сайта.

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В настоящее время MSI занимается возвращением своих компьютерных систем к нормальной работе, пишет PCWorld.