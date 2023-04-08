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Компания MSI стала жертвой кражи данных
Были украдены прошивки BIOS для материнских плат и другие файлы
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Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Asus 3060 за 30 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке

Крупные компании постоянно становятся мишенями для атак сетевых злоумышленников. Относится это и к производителям компьютерных компонентов. Очередной жертвой киберпреступников стала компания MSI. Кто её атаковал, не сообщается, но злоумышленники требуют денег, иначе угрожают опубликовать украденный исходный код и проприетарное программное обеспечение.

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Компания Bleeping Computer сообщает, что хакеры опубликовали доказательства кражи исходного кода MSI, файлов BIOS, ключей шифрования и другой информации объёмом 1,5 ТБ. За них просят сумму в размере 4 млн. MSI пока уведомляет пользователей, что они должны скачивать файлы BIOS/UEFI и любые другие связанные с оборудованием компании только с её официального сайта.

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Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В настоящее время MSI занимается возвращением своих компьютерных систем к нормальной работе, пишет PCWorld.

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#msi #безопасность
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