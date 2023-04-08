Их разделяет промежуток в 3 млн лет

Международная команда исследователей смогла найти доказательства того, что 260 млн лет назад произошло два отдельных массовых вымирания, между которыми был промежуток в 3 млн лет. Причиной считаются извержения вулканов.

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До появления на Земле динозавров уже существовали достаточно крупные животные. Именно они вымерли 260 млн лет назад. Установить это помогло изучение изотопных профилей урана в морских пробах из Южно-Китайского моря. Геологи нашли два временных отрезка, когда океаны лишались нужного для жизни кислорода. В результате два массовых вымирания случились примерно 259 млн и 262 млн лет назад в среднем пермском периоде.

Подобные исследования позволяют лучше предсказывать, как происходящее сейчас глобальное потепление влияет на пищевую цепь в океане. Теперь вместо вулканов выбросы углерода в атмосферу происходят в результате деятельности людей. Исследователи обнаруживают сейчас не только глобальное потепление, но и гипоксию океана, закисление морской воды и снижение биоразнообразия. Всё это напоминает события 260 млн лет назад.

Учёные насчитали пять массовых вымираний, из которых самое крупное произошло 252 млн лет назад. Тогда в океане погибло 90% живых организмов, а на суше 70%. Причиной также была вулканическая активность.

Когда пепел от вулканов попадал в атмосферу, сначала температура ненадолго падала. Пепел отражает свет солнца, после чего идёт более длительный период глобального потепления. Парниковые газы нагревают воду, из-за чего кислород не проникает в глубину океанов и пищевая цепь разрушается.

Чтобы найти доказательства этого, учёные ищут ртуть в осадочных слоях. Ставшие причиной массового вымирания 252 млн лет назад извержения вулканов происходили в Сибири. Двойное массовое вымирание произошло после извержения вулканов на юго-западе Китая.

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Исследователи говорят, что двойное массовое вымирание может показать вероятные последствия современного глобального потепления, пишет phys.org.