Samsung готовит четыре планшета на Android

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Samsung начала продажи смартфона средней ценовой категории Galaxy A54 5G и готовит несколько других устройств к анонсу в августе. Среди них два гибких смартфона, о которых уже известно немало, один менее известный, смарт-часы и четыре планшета.

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Ранее было известно о существовании планшетов Galaxy Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra, а ещё одной моделью может стать более доступный по цене Tab S9 FE. В первых трёх планшетах применяется процессор Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy.

Тесты показывают операционную систему Android 13 и 8 ГБ оперативной памяти. В моделях Galaxy Tab S9 (SM-X716B) и Tab S9 Ultra (SM-X916B) результаты тестов в Geekbench выше, чем у смартфонов Galaxy S23. При этом они отстают от результатов планшетов iPad последнего поколения.

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Модель SM-X516B может получить название Galaxy Tab S9 FE. В тестах этот планшет уступил Tab S9 и Tab S9 Ultra, показав результат ближе к позапрошлогоднему Tab S7 FE на Snapdragon 750. Новая модель работает на чипе Exynos 1380, объём оперативной памяти у него составляет 6 ГБ, пишет Phonearena.