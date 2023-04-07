Компания Samsung переживает не лучшие в плане финансовых показателей времена. Результаты по итогам первого квартала нынешнего года могут оказаться далёкими от желаемых. Samsung опубликовала прогноз и ожидает падения операционной прибыли на 96% по сравнению с показателем годичной давности. В таком случае это будет рекордное за 15 лет падение. Смягчить последствия могут хорошие продажи смартфонов серии Galaxy S23.
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Чтобы сократить убытки, Samsung планируется уменьшить объём производства чипов памяти, спрос на которые упал. Операционная прибыль может составлять лишь $450 млн.
Подразделение по выпуску чипов может сообщить об убытках в размере $1,6 млрд. Производитель винит плохое состояние мировой экономики, из-за которого клиенты не торопятся делать новые покупки.
Зато аппараты Galaxy S23 продаются лучше по сравнению с прошлогодними Galaxy S22. В прошлом году у смартфонов наблюдались проблемы с перегревом и слабой производительностью из-за процессоров Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200. Теперь переход на Snapdragon 8 Gen 2 производства компании TSMC позволил избежать подобных неприятностей.
Публикация финансового отчёта Samsung ожидается в конце апреля, пишет wccftech.