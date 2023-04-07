Появилась информация, согласно который в закромах компании Nvidia заканчиваются графические процессоры Turing TU117. Это означает, что производителям видеокарты придётся перейти на варианты помощнее.
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Четыре месяца назад видеокарта GTX 1650 захватила лидерство в рейтинге игровой платформы Steam, но уже успела потерять его из-за более современных карт. Данная модель никогда не считалась по-настоящему игровой из-за своей скромной производительности, но майнинг привёл к росту цен и дефициту, так что многим приходилось покупать что есть.
Появление модели RTX 3050 и конкурирующих 6600/6500/6400 поставило под вопрос необходимость существования GTX 1650. У китайских производителей сомнений в этом нет и они продолжают выпускать данную видеокарту.
Board Channels сообщает, что запасы графических процессоров TU117 подошли к концу. Это первый чип в иерархии архитектуры Turing и его можно заменить более производительными TU116 и TU106. Под них придётся немного поменять характеристики, поскольку они требуют больше энергии, но в целом производительность остаётся на прежнем уровне.
В сообщении не говорится, идёт ли речь о картах с памятью GDDR5 или GDDR6, пишет Videocardz.