Карты старых поколений по-прежнему пользуются спросом

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Появилась информация, согласно который в закромах компании Nvidia заканчиваются графические процессоры Turing TU117. Это означает, что производителям видеокарты придётся перейти на варианты помощнее.

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Четыре месяца назад видеокарта GTX 1650 захватила лидерство в рейтинге игровой платформы Steam, но уже успела потерять его из-за более современных карт. Данная модель никогда не считалась по-настоящему игровой из-за своей скромной производительности, но майнинг привёл к росту цен и дефициту, так что многим приходилось покупать что есть.

Появление модели RTX 3050 и конкурирующих 6600/6500/6400 поставило под вопрос необходимость существования GTX 1650. У китайских производителей сомнений в этом нет и они продолжают выпускать данную видеокарту.

Board Channels сообщает, что запасы графических процессоров TU117 подошли к концу. Это первый чип в иерархии архитектуры Turing и его можно заменить более производительными TU116 и TU106. Под них придётся немного поменять характеристики, поскольку они требуют больше энергии, но в целом производительность остаётся на прежнем уровне.

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В сообщении не говорится, идёт ли речь о картах с памятью GDDR5 или GDDR6, пишет Videocardz.