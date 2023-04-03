Игровая индустрия находится в ожидании выхода RTX 4060.

Популярность видеокарт NVIDIA среди геймеров неоспорима, и это видно из обзора оборудования Steam, где графические процессоры GeForce продолжают доминировать на рынке. Последние статистические данные за март 2023 года показывают, что GeForce RTX 3060 стала самой популярной видеокартой, сменив GeForce GTX 1650. NVIDIA занимает ошеломляющую долю рынка – 82,6%, в то время как AMD досталось всего 10,8%. В опросе приняли участие почти 135 млн пользователей.

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Если углубиться в исследование, то можно увидеть, что большинство этих GPU теперь совместимы с DX12: 94,4% соответствуют этому стандарту. Стоит отметить и операционные системы, используемые геймерами: 73,9% пользователей Steam сейчас работают на Windows 10 64-bit, а 22,4% – на Windows 11 64-bit. Поскольку Steam официально объявил о прекращении поддержки Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1, ожидается, что доля этих систем будет снижаться по мере перехода пользователей на более новые ОС.

Возвращаясь к GPU, отметим, что GeForce RTX 3060 стала самой популярной видеокартой на платформе с долей в 10,6%. Это значительно больше, чем доля GeForce GTX 1650 – 6,1% по состоянию на конец февраля 2023 года. Несмотря на то что GeForce RTX 3060 стоит существенно дороже GeForce GTX 1650, очевидно, что геймеры готовы платить за более мощную видеокарту.

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Даже карты более высокого класса, такие как GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080, теперь входят в список ТОП-10. Ни один из современных графических процессоров AMD не появился в обзоре оборудования Steam, в то время как топовая GeForce RTX 4090 от NVIDIA там уже давно присутствует.