Если вы любите читать на электронных устройствах и предпочитаете при этом поберечь глаза, новая улучшенная электронная книга Elipsa 2E производства компании Kobo с электронными чернилами и магнитным стилусом может помочь в этом. Тем более что она обладает крупным экраном с диагональю 10,3 дюйма. Стилус закрепляется на боковой стороне и не мешает работать.
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Производитель говорит об использовании экологически чистых материалов при создании этого устройства. Отсутствие бликов и применение технологии ComfortLight PRO сокращают излучение синего света и нагрузку на глаза.
Объём хранилища здесь составляет около 32 ГБ, чего хватит для большого количества книг. Без подзарядки устройство может работать на протяжении нескольких недель, в зависимости от нагрузки. Есть поддержка аудиокниг, слушать которые поможет наличие стандарта беспроводной связи Bluetooth.
Книга на 85% состоит из переработанного пластика, а ещё на 10% из выловленного из моря пластика. Чехол для неё под названием SleepCover состоит из переработанного пластика на 97%. Он доступен в чёрном цветовом варианте и экономит заряд батареи, в закрытом состоянии переводя устройство в спящий режим.
Стилус Kobo Stylus 2 получил улучшенную эргономику. Его можно заряжать и писать им на экране. С его помощью доступно выделение части текста, на обратной стороне есть ластик для стирания текста. Также можно выделять отрывки текста с помощью кнопки на стилусе.
Предварительные заказы на Kobo Elipsa 2E принимаются по цене $400, стилус входит в комплект поставки, пишет Phonearena.