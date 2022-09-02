Новая Kobo Clara 2E доступна для предварительного заказа за 130 долларов и должна появиться в продаже с 22 сентября.

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Новая электронная книга Kobo оснащена 6-дюймовым дисплеем E Ink с разрешением 300 пикселей на дюйм и временем автономной работы, измеряемым в неделях. Новая Kobo Clara 2E также имеет в два раза больше памяти, чем Kobo Clara HD, более быстрый Wi-Fi и поддержку Bluetooth LE Audio, что позволяет использовать устройство для прослушивания аудиокниг, а также для чтения электронных книг. Это также первая электронная книга Kobo, корпус которой сделан в основном из переработанного пластика.

Новая Kobo Clara 2E доступна для предварительного заказа за 130 долларов и должна появиться в продаже с 22 сентября.

Эта цена делает новую модель всего на 10 долларов дороже, чем Kobo Clara HD, что очень неплохо, учитывая все улучшения.

Как это уже становится модным, Kobo рекламирует новую модель как экологичную, корпус сделан из переработанного пластика, его процентное соотношение составляет 85. Также производитель заявляет, что 10% пластика выловлено в океане. Главным отличием от существующей модели Kobo Clara HD является водонепроницаемая конструкция. Kobo также использует переработанные материалы в дизайне дополнительного аксессуара SleepCover, который доступен в черном, синем, оранжевом и зеленом цветах.

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