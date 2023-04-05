Компания Microsoft имеет опыт в создании док-станции для ноутбуков, что доказала в очередной раз. Она анонсировала док-станцию Surface Thunderbolt 4, которая применяет одноимённый высокоскоростной интерфейс для подключения ноутбуков или планшетов к любым периферийным устройствам. Пропускной способности хватит для двух мониторов с разрешением 4K и частотой 60 Гц, а мощность в 96 Вт сможет подзаряжать некоторые портативные компьютеры.
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На этой док-станции есть как современные разъёмы, так и устаревшие. Среди них два порта USB-C, два USB-A, разъём 3,5 мм и Ethernet 2,5 Гбит/с сзади, порт USB-C и USB-A спереди для подключения флешек или смартфонов. Индикаторы на обратной стороне позволяют найти нужные разъёмы на ощупь, а использование выловленного в океане пластика позволяет снизить нагрузку на окружающую среду.
Очевидно, что в первую очередь данная док-станция предназначается для устройств Surface Laptop 5, Surface Laptop Studio и Surface Pro 9, но их наличие необязательно. Работать с ней может любой компьютер, где есть Thunderbolt 4/USB 4, в том числе и MacBook Pro.
Магазин Microsoft предлагает купить этот аксессуар по цене $300, сообщает Engadget.