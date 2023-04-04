Страна продолжает проявлять интерес к играм в целом и киберспорту в частности

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Саудовская Аравия в последнее время инвестирует немалые средства в игровую индустрию посредством государственного инвестиционного фонда. Ему принадлежат 96% акции японской компании SNK, известной игровыми франшизами Metal Slug, Fatal Fury, The King of Fighters и Samurai Shodown. Более скромные доли у фонда в более крупных компаниях вроде CAPCOM и Nexon (около 5% в обеих), Nintendo (более 8% с начала года) и Embracer Group (8,1%). Есть неназываемые миноритарные доли в Take-Two Interactive, Activision Blizzard и Electronic Arts.

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Напрямую игровыми делами занимается компания Savvy Gaming Group, принадлежащая вышеназванному фонду. Кроме инвестиций, она интересуется киберспортивными соревнованиями. В частности, в стране может быть создан игровой центр, на что могут потратить до $38 млрд. В компании уверены, что к киберспорту существует большой интерес и его монетизация пока оставляет желать лучшего.

Аналитики насчитали в Саудовской Аравии 21 млн геймеров, что равнозначно 60% населения. В ближайшие годы их количество должно только расти, как и во всём регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

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Для начала Savvy Games Studios собирается разработать мобильную игру, а потом игру для консолей. Правда, пока численность компании составляет всего 45 человек, пишет wccftech.