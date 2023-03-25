Илон Маск (Elon Musk), который и сам прекрасно понимает способность слухов на фондовом рынке оказывать влияние на бизнес компаний, не стал долго хранить интригу вокруг спекуляций по поводу намерений арабских инвесторов вложить средства в капитал частной аэрокосмической компании SpaceX, основателем и владельцем которой он является. Как поясняет Reuters, на уходящей неделе Маск заявил, что соответствующие слухи не являются правдой.
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Напомним, что ранее в прессе появились данные о том, что суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и одна из инвестиционных компаний ОАЭ рассматривают возможность принять участие в новом раунде финансирования аэрокосмической компании SpaceX, который оценил бы капитализацию последней в $140 млрд. Поскольку она остаётся частной, на котировках акций SpaceX такие слухи никак сказаться не могли, но Илон Маск предпочёл опровергнуть эти слухи.