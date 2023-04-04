Raspberry Pi получает очередного конкурента

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3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Представленная ещё прошлым летом, плата Star64 на этой неделе добирается до первых покупателей. Энтузиасты смогут экспериментировать с системой и многочисленными вариантами интерфейса.

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Разработчиком платы является компания Pine64. Она предлагает бюджетные устройства на архитектуре ARM для разработчиков и обычных пользователей. Star64 основана на архитектуре наборы команд RISC-V и представляет собой доступный по цене способ создания ПО под архитектуру процессоров RISC.

Стоимость платы составляет $70 за версию с объёмом оперативной памяти 4 ГБ. Есть также версия с объёмом памяти 8 ГБ по цене $90, хотя в магазине производителя она пока отсутствует в наличии.

Плата обладает 64-разрядным 4-ядерным процессором RISC-V 1,5 ГГц (SiFive U74), GPU Imagination Technology BX-4-32, памятью типа LPDDR4 с частотой 1866 МГц и интегрированным ядром E24 RISC-V. Производительность обещана на уровне Rockchip RK3566 ARM (Cortex-A55), а видео можно выводить через разъём HDMI.

Также на HDMI имеется порт Ethernet 2 Гбит, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, один USB 3.0, два USB 2.0 и разъём 3,5 мм. За питание отвечает разъём постоянного тока 12 В/3 А. Среди других вариантов подключения представлены PCIe x1, порт GPIO и интерфейс камеры MIPI-CSI. Дополнительно можно поставить модуль памяти eMMC объёмом до 128 ГБ. Есть устройство для чтения карт памяти microSD.

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Эта плата позиционируется как конкурент ARM, простой в работе и не требующий лицензионных соглашений. Проблемы может быть в нехватке программного обеспечения, но в случае хороших продаж платы этот недостаток может быть устранён, пишет Techspot.