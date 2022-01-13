За редким исключением, если вы сегодня ищете новый смартфон, то практически все ваши ожидания ограничиваются операционными системами от Google или Apple. Флагманский PinePhone Pro от Pine64 - это совсем другая платформа, работающая под управлением Linux, а не Android или iOS.
реклама
Новый флагман не является заменой оригинального PinePhone, выпущенного в 2019 году, и не относится ко второму поколению. Pine64 считает его телефоном более высокого класса для более требовательных пользователей, "которые хотят ежедневно работать на полностью открытом Linux-стеке".
Он будет поставляться под управлением дистрибутива Manjaro, но ожидается, что будет совместим и с такими дистрибутивами Linux, как PureOS, Ubuntu Touch, LuneOS, Sailfish OS и другими. "Также вероятно, что PinePhone Pro даст толчок к появлению новых вариантов программного обеспечения", - заявили в компании.
Телефон предназначен не для тех, кто всю жизнь использует стандартные мобильные приложения, а скорее для тех, кто хочет экспериментировать, настраивать, совершенствовать работу алгоритмов с открытым исходным кодом. Pine64 имеет активное сообщество пользователей и разработчиков, и с этим релизом компания стремится перевести аппаратное обеспечение из разряда "ориентированных на развитие" в разряд "ориентированных на технически подкованных конечных пользователей".
Мозгом PinePhone Pro является пользовательская версия системы на кристалле RK3399 от Rockchip, разработанная специально для этого устройства. Платформа включает два ядра CPU A72 и четыре ядра A53, четырехъядерный GPU Mali T860, поддержку 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 128 ГБ памяти eMMC (с возможностью расширения через microSD).
Телефон оснащен 6-дюймовой сенсорной ЖК-панелью с разрешением 1 440 x 720, покрытой стеклом Corning Gorilla Glass 4, и 5-МП селфи-камерой OmniVision в верхней части экрана. Сзади расположена одиночная 13-МП камера на базе сенсора Sony IMX258 со вспышкой и светодиодной подсветкой.
В числе других характеристик - Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac, USB-C для питания и передачи данных, литий-ионный аккумулятор емкостью 3 000 мАч и аудиоразъем 3,5-мм. Аппаратные DIP-переключатели позволяют отключить камеры, микрофон, LTE-модем, Wi-Fi и Bluetooth, а также разъем для наушников для обеспечения конфиденциальности. Также сообщается, что существующие аксессуары для оригинального PinePhone - такие как чехлы для беспроводной зарядки, биометрический считыватель отпечатков пальцев и клавиатура - совместимы с телефоном Pro благодаря одинаковым системам pogo-pin и креплениям задней крышки.
Естественно, эти характеристики полностью уступают современным флагманским телефонам от крупных игроков в области мобильных технологий, но целью было не конкурировать с подобными аппаратами, а "предоставить разработчикам открытую, легкодоступную и недорогую платформу для продвижения Linux на мобильных устройствах", так что работа в этом направлении была выполнена в полном объеме.
PinePhone Pro Explorer Edition уже доступен для предварительного заказа по цене 399 долларов США. Ожидается, что поставки начнутся в конце января.
Страница продукта: PinePhone Pro Explorer Edition