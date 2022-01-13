PinePhone Pro Explorer Edition будет поставляться под управлением дистрибутива Manjaro, но ожидается, что будет совместим с PureOS, Ubuntu Touch, LuneOS, Sailfish OS и другими.

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За редким исключением, если вы сегодня ищете новый смартфон, то практически все ваши ожидания ограничиваются операционными системами от Google или Apple. Флагманский PinePhone Pro от Pine64 - это совсем другая платформа, работающая под управлением Linux, а не Android или iOS.

PinePhone Pro Explorer Edition был разработан с нуля для работы под управлением основных операционных систем Linux. Pine64 реклама

Новый флагман не является заменой оригинального PinePhone, выпущенного в 2019 году, и не относится ко второму поколению. Pine64 считает его телефоном более высокого класса для более требовательных пользователей, "которые хотят ежедневно работать на полностью открытом Linux-стеке".

Он будет поставляться под управлением дистрибутива Manjaro, но ожидается, что будет совместим и с такими дистрибутивами Linux, как PureOS, Ubuntu Touch, LuneOS, Sailfish OS и другими. "Также вероятно, что PinePhone Pro даст толчок к появлению новых вариантов программного обеспечения", - заявили в компании.

Телефон предназначен не для тех, кто всю жизнь использует стандартные мобильные приложения, а скорее для тех, кто хочет экспериментировать, настраивать, совершенствовать работу алгоритмов с открытым исходным кодом. Pine64 имеет активное сообщество пользователей и разработчиков, и с этим релизом компания стремится перевести аппаратное обеспечение из разряда "ориентированных на развитие" в разряд "ориентированных на технически подкованных конечных пользователей".

PinePhone Pro Explorer Edition был разработан "для предоставления разработчикам открытой, легкодоступной и недорогой платформы для продвижения Linux на мобильных устройствах". Pine64

Мозгом PinePhone Pro является пользовательская версия системы на кристалле RK3399 от Rockchip, разработанная специально для этого устройства. Платформа включает два ядра CPU A72 и четыре ядра A53, четырехъядерный GPU Mali T860, поддержку 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 128 ГБ памяти eMMC (с возможностью расширения через microSD).

Телефон оснащен 6-дюймовой сенсорной ЖК-панелью с разрешением 1 440 x 720, покрытой стеклом Corning Gorilla Glass 4, и 5-МП селфи-камерой OmniVision в верхней части экрана. Сзади расположена одиночная 13-МП камера на базе сенсора Sony IMX258 со вспышкой и светодиодной подсветкой.

В числе других характеристик - Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac, USB-C для питания и передачи данных, литий-ионный аккумулятор емкостью 3 000 мАч и аудиоразъем 3,5-мм. Аппаратные DIP-переключатели позволяют отключить камеры, микрофон, LTE-модем, Wi-Fi и Bluetooth, а также разъем для наушников для обеспечения конфиденциальности. Также сообщается, что существующие аксессуары для оригинального PinePhone - такие как чехлы для беспроводной зарядки, биометрический считыватель отпечатков пальцев и клавиатура - совместимы с телефоном Pro благодаря одинаковым системам pogo-pin и креплениям задней крышки.

Естественно, эти характеристики полностью уступают современным флагманским телефонам от крупных игроков в области мобильных технологий, но целью было не конкурировать с подобными аппаратами, а "предоставить разработчикам открытую, легкодоступную и недорогую платформу для продвижения Linux на мобильных устройствах", так что работа в этом направлении была выполнена в полном объеме.

PinePhone Pro Explorer Edition уже доступен для предварительного заказа по цене 399 долларов США. Ожидается, что поставки начнутся в конце января.

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Страница продукта: PinePhone Pro Explorer Edition